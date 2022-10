Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

93,80 EUR +0,49% (20.10.2022, 15:10)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

93,78 EUR +0,45% (20.10.2022, 14:55)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (20.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere der Porsche AG hätten am Donnerstag mit 94,48 Euro einen neuen Höchststand erreicht. Aktionäre der ersten Stunde hätten seit der Ausgabe Ende September zu 82,50 Euro inzwischen einen Zeichnungsgewinn von 14,5 Prozent erzielt. Analysten sähen sogar noch weiteres Potenzial für die Aktie.UBS-Analyst Patrick Hummel habe für das Papier der Porsche AG ein Kursziel von 105 Euro angesetzt. Die Sportwagentochter von VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) "rase in die elektrische Zukunft", habe er geschrieben und die Kombination aus kurzfristiger Stabilität und langfristigem, strukturellem Wachstum gelobt.Vor kurzem habe auch Berenberg-Adrian Yanoshik eine erste Analyse zur Porsche AG erstellt. Sein Kursziel für die Aktie laute 96,80 Euro. Der Börsengang der Volkswagen-Sportwagentochter habe gezeigt, dass man sich mit einem außerordentlichen Automobilgeschäft von den klassischen Branchenbewertungen lösen könne, habe Yanoshik seine Einschätzung begründet. Die Porsche AG vereine Markenstärke und Elektrifizierungsdynamik in den stärksten Marktsegmenten.Der Hybrid-Bolide Cayenne komme ebenfalls bei den Käufern an, wie auch der Panamera, ebenfalls als Hybridauto aufgesetzt. Beide würden ebenfalls bald als reine Stromer ausgerollt, wie auch der Macan. Kurzum: Die Margen würden durch die Stromer-Strategie weiter steigen.Die Porsche AG-Aktie ist ein Investment wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link