Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

92,86 EUR +1,26% (19.03.2024, 18:06)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

93,18 EUR +1,46% (19.03.2024, 17:38)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (19.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Aktie der Porsche AG kenne kein Halten und durchbreche einen Widerstand nach dem anderen. Allein seit Februar habe der Kurs des Sportwagenbauers bereits um 18% zugelegt. Seit der Veröffentlichung der Jahreszahlen am 12. März habe die Porsche AG-Aktie nur noch eine Richtung gekannt: nach oben. Mit diesem Momentum im Rücken stehe der Kurs heute kurz davor, zwei weitere Widerstände zu überwinden. Zum einen das November-Hoch bei 93,08 Euro und zum anderen den GD200 bei 92,57 Euro. Bei einem erfolgreichen Ausbruch sei der Weg für die Porsche AG-Aktie bis zum August-Tief 2023 bei 99,12 Euro frei. Danach warte das August-Hoch 2023 bei 103,05 Euro als nächster Widerstand.Wer der "Aktionär"-Empfehlung vom 17. Januar gefolgt sei, könne sich bereits über einen Gewinn von rund 27% freuen. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben. Wer noch nicht investiert sei, könne den Ausbruch zum Einstieg nutzen, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link