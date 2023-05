Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (22.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schon zum Ende letzter Woche habe sich die Porsche AG in starker Verfassung gezeigt. Zum Start in die neue Handelswoche lege die Aktie erneut einen Zahn zu und markiere mit dem zwischenzeitlichen Sprung auf 120,20 Euro ein neues Rekordhoch. Damit nehme der Trading-Tipp des "Aktionär" Formen an.Aus charttechnischer Sicht biete sich nun nämlich Luft bis zur Marke von 132 Euro. Anleger, die auf dieses Szenario setzen würden, könnten mit einem Faktor-Long-Zertifikat überproportional von einer positiven Kursentwicklung profitieren.Auch langfristig biete die Aktie noch einiges an Potenzial. So sollten in den kommenden Jahren mit den SUVs Macan und Cayenne die beliebtesten Modelle als E-Autos ausgerollt werden. Dadurch könnte der Anteil der Stromer am gesamten Portfolio bis 2025/2026 auf 40 bis 50 Prozent steigen.Darüber hinaus verfüge der Sportwagenbauer über eine treue und zahlungsstarke Kundenbasis. So könnten gestiegene Kosten mittels Preiserhöhungen relativ leicht an die Kunden weitergegeben werden. Der durchschnittliche Verkaufspreis für einen Porsche habe im ersten Quartal etwa bei 116.000 Euro gelegen, 9.000 Euro höher als im Jahr zuvor. Im Vergleich zu Ferrari, die zwar nochmals höhere Preise aufrufen würden, aber ebenfalls auf zahlungskräftige Kunden setzen würden, sei die Aktie auf KGV- und KUV-Basis zudem recht günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: