Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (12.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Porsche habe geliefert: Der Sportwagenhersteller habe den Absatz in einem von Herausforderungen geprägten Jahr um drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Zuletzt habe es darüber hinaus Lob von mehreren Analysten für die Strategie der Porsche AG gegeben. Die Aktie bleibe einer der Favoriten im Auto-Sektor.Trotz Chipkrise und Lieferkettenproblemen habe der Sportwagenbauer Porsche 2022 mehr Autos als im Vorjahr verkauft. Die Auslieferungen seien um drei Prozent auf 309.884 Autos geklettert, wie der Konzern am Donnerstag mitgeteilt habe.Einziges Manko: Der Taycan-Absatz sei um 16 Prozent eingebrochen - Grund seien Engpässe in den Lieferketten und eingeschränkte Verfügbarkeit von Teilen, habe es geheißen. "Die vielen Herausforderungen, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, unterbrochene Lieferketten und die andauernde Halbleiterkrise, haben das vergangene Jahr geprägt und uns stark gefordert", habe Vertriebsvorstand Detlev von Platen gesagt. Trotzdem hätten so viele Kunden wie nie einen neuen Porsche erhalten.Erst vor wenigen Tagen habe die Citi ihr Kursziel für die Aktie der Porsche AG bei 120 Euro belassen. Analyst Martin Wilkie bevorzuge im Jahr 2023 vor allem die Premium-Hersteller.Auch Goldman Sachs bleibe für die Aktie optimistisch. Analyst George Galliers sehe für das Papier der Porsche AG Potenzial bis 140 Euro.2024 komme der Macan als Stromer und sollte dem Absatz der elektrisch angetriebenen Modelle einen Boost verleihen. Spätestens 2025 würden die Modelle Panamera und Cayenne als Elektro-Modelle ausgeliefert.Porsche-CEO Oliver Blume habe einen klaren Plan. Die Elektro-Strategie stimme. Der Taycan komme gut an, weitere Stromer würden peu a peu ausgerollt. Anleger würden kein Stück aus der Hand geben!Stärkere Rücksetzer bei der Aktie bleiben Kaufchancen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: