"Als Technologieträger steckt der vollelektrische Macan voller Innovationen: Die neue Infotainment-Generation bietet unter anderem eine leistungsfähigere Konnektivität und die Nutzung von Drittanbieter-Apps", habe Porsche CFO Lutz Meschke vor kurzem gegenüber dem "Aktionär" gesagt.



Porsche dürfte, was die Margen angehe, das Tief gesehen haben. Ein großes Problem stelle für den Luxusauto-Hersteller nach wie vor China dar. Die Verkäufe seien von 32 Prozent (Anteil am Gesamtabsatz) auf 25 Prozent gesunken. Hier müsse Porsche gegensteuern und mit innovativen Produkten Marktanteile zurückgewinnen. Neue Modelle und ein besserer Preis-Mix im Jahr 2024 sollten die Aktie wieder Richtung 100 Euro bringen. (Analyse vom 12.01.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Porsche habe im vergangenen Jahr etwas mehr Sport- und Geländewagen verkauft. Weltweit seien in den vergangenen zwölf Monaten 320.221 Fahrzeuge ausgeliefert worden. Das seien 3,3 Prozent mehr als 2022, wie der Autobauer am Freitag in Stuttgart mitgeteilt habe. Der Absatz sei demzufolge in fast allen Weltregionen gewachsen - im wichtigsten Automarkt China sei er allerdings eingebrochen. Dorthin seien 79.283 Wagen ausgeliefert worden. Das entspreche einem Minus von rund 15 Prozent. Der Rückgang sei vor allem auf die herausfordernde Wirtschaftslage in der Region zurückzuführen, habe es von Porsche geheißen.In Deutschland sei die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge 2023 um gut ein Zehntel gewachsen. Im restlichen Europa habe das Unternehmen verkauft, das mehrheitlich zum Volkswagen-Konzern gehöre, den Angaben nach rund 12 Prozent mehr Autos. In Nordamerika habe das Absatzplus 9 Prozent, in Übersee- und Wachstumsmärkten - zu denen unter anderem Afrika, Lateinamerika, Australien, Japan oder Korea gehören - plus 23 Prozent betragen.Besonders beliebt gewesen sei 2023 der Sportwagen-Klassiker 911. Von diesem Modell habe Porsche rund 24 Prozent mehr verkauft. Der vollelektrische Taycan, dessen Absatz zuletzt geschwächelt habe, habe sich ebenfalls besser verkauft: Die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge sei um 17 Prozent auf 40.629 gestiegen. Der Absatz des Kompakt-SUV Macan habe hingegen auf der Stelle getreten. Vom auslieferungsstärksten Modell Cayenne seien im vergangenen Jahr rund 8 Prozent weniger verkauft worden.Vertriebschef Detlev von Platen rechne mit einem herausfordernden Jahr 2024 - insbesondere mit Blick auf die Marktbedingungen in China. "Wir machen uns fit für die Zukunft und aktualisieren vier von sechs Baureihen", habe er mitgeteilt. Das seien so viele Produktanläufe wie noch nie zuvor in einem Jahr. Umso wichtiger sei es, die Absatzstruktur auszubalancieren und die südostasiatischen Märkte weiter zu stärken.Vor kurzem habe die HSBC die Kursschwäche der Porsche-Aktie zum Anlass genommen, das Papier auf die Empfehlungsliste zu setzen. Die China-Risiken des Sportwagenbauers seien bereits mehr als eingepreist, so Analyst Micheal Tyndall. Nach der jüngsten Korrektur des Aktienkurses sei das Papier attraktiv bewertet. Die Modelldynamik und die Preismacht würden am Markt aktuell unterschätzt. Das Kursziel von Analyst Tyndall laute 100 Euro.Im September 2022 sei die Aktie der Porsche AG zu einem Preis von 82,50 Euro emittiert worden. Zuletzt sei das Papier sogar unter den IPO-Preis gefallen. Die Gründe dafür seien vielschichtig gewesen: Analysten hätten befürchtet, dass der Macan eine Verkaufslücke im nächsten Jahr aufgrund des Auslaufens des Verbrenners in Europa hinterlassen würde. Zudem seien die Verkaufszahlen im wichtigsten Absatzmarkt China nach einem Minus von 12 Prozent im dritten Quartal weiter abgedriftet. Minus 15 Prozent im Gesamtjahr seien ein Wort! Immerhin habe Porsche rund 25 Prozent seiner Autos in China verkauft.Ähnliche Probleme würden die Experten der UBS sehen, die nach den Zahlen das Kursziel für die Porsche-Aktie von 115 Euro auf 104 Euro zurückgenommen hätten.Porsche werde in China gegensteuern. In Zukunft werde sich der Luxusauto-Hersteller auf Rentabilität statt Volumen konzentrieren. Darüber hinaus wolle man sich mehr am Kunden orientieren. Das Infotainment solle in den Mittelpunkt rücken. Dafür solle speziell ein erstes "in China für China" entwickeltes Infotainment-System bis Ende 2024 entwickelt werden.Positiv: Porsche habe zuletzt mitgeteilt, dass der vollelektrische Macan im zweiten Quartal 2024 ausgerollt werde. Darüber hinaus sollte der neue Cayenne die Verkaufszahlen wieder antreiben."Mit seiner 800-Volt-Architektur, leistungsstarken Elektromotoren der neuesten Generation und einem modernen Batterie- und Lademanagement wird er die für Porsche typische E-Performance zeigen. Unser Ziel ist es, dass er das sportlichste Modell in seinem Segment sein wird - und gleichzeitig sehr effizient. Alle Derivate werden WLTP-Reichweiten über 500 km bieten."