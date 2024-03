Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (25.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Börse habe in den letzten Wochen bei der Aktie der Porsche AG sicherlich etwas nach unten übertrieben. Im Tief habe das Papier bei 72,12 Euro notiert, um sich dann wieder auf den Weg nach oben zu machen. 2024 sei von den Anlegern als Übergangsjahr akzeptiert worden, 2025 solle es für Porsche wieder aufwärts gehen, allen voran was die Marge angehe.Um die Positionierung des deutschen Luxusautoherstellers zu verstehen, sollten die Investoren der Porsche AG über ein voraussichtlich mageres Jahr 2024 hinweg auf ein stärkeres Jahr 2025 blicken, so Analyst Daniel Schwarz von Stifel."Ein vorübergehend schwächeres Jahr 2024 ist kein Grund zur Sorge", so Auto-Experte Schwarz. Der neue, vollelektrische Macan sollte laut dem Experten jedoch die Margen drücken und die Modelle 911 sowie Cayenne seien Upgrades bestehender Fahrzeuge und keine Neueinführungen. Infolgedessen lägen die Schätzungen von Stifel für das Absatzvolumen 2025 um rund 7 Prozent unter dem Durchschnitt. Das Kursziel für die Aktie der Porsche AG liege laut Schwarz bei 106 Euro.Es bleibe dabei: "Der Aktionär" sehe Porsche gut positioniert. Die Strategie sei stimmig: Durch die neuen Modelle eMacan, Panamera und Cayenne werde Porsche seine Produktpalette in den nächsten Jahren Stück für Stück elektrifizieren.Dennoch müsse Porsche die Absatzschwäche in China in den Griff bekommen und der eMacan sei, wenn man so wolle, zum Erfolg verdammt.Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage 1,5, das KGV laute 15. Konkurrent Ferrari komme auf Multiple von über 8 (KUV) beziehungsweise 44 (KGV). Die Aktie müsse derzeit die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie bei 92,06 Euro verteidigen. Mittelfristig seien Kurse um 120 Euro drin. (Analyse vom 25.03.2024)