Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

100,95 EUR +0,10% (12.12.2022, 08:40)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

101,40 EUR +0,05% (09.12.2022)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (12.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Porsche AG hätten am Freitag ihre jüngste Verlustserie zunächst fortgesetzt. Nachdem sie kurzzeitig erstmals seit knapp einem Monat unter die 100-Euro-Marke gerutscht seien, habe am Handelsende allerdings wieder ein moderates Plus von 0,1 Prozent auf 101,40 Euro zu Buche gestanden. Damit habe die 100-Euro-Marke auf Schlusskursbasis verteidigt werden können.Die Papiere des Sportwagenbauers hätten zuletzt ihrem Höhenflug Tribut gezollt. Zum Börsengang (IPO) Ende September habe der Ausgabepreis bei 82,50 Euro gelegen. In weniger als zwei Monaten sei es dann hoch bis auf 112,15 Euro gegangen, was einem Wertzuwachs von 36 Prozent entspreche. Von dieser Rekordmarke aus seien sie inzwischen wieder um neuneinhalb Prozent zurückgefallen, lägen aber immer noch 23 Prozent über dem Ausgabepreis.Zum Vergleich: Beim europäischen Autosektorindex stehe seit dem Porsche-IPO nur ein Plus von gut neun Prozent zu Buche. Zu bedenken sei hier allerdings die Diskussion unter Analysten, ob eine Bewertung der Porsche AG eher im Rahmen des Automobilsektors angemessen sei oder ob die höher bewerteten Luxusgüterhersteller als Messlatte herangezogen werden sollten.Die US-Investmentbank Goldman Sachs empfehle die Aktie aktuell mit Blick auf eine hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 120 Euro weiter zum Kauf. Der Tenor der teilnehmenden Unternehmen am ersten Tag der Veranstaltung sei mit Blick auf 2023 generell ein vorsichtiger Optimismus gewesen, so Analyst George Galliers. Allgemein werde mit einer weiteren Entspannung beim Halbleiterangebot gerechnet, während der Inflationsdruck nachlassen sollte und vor allem den Zulieferern noch Sorgen mache.Der Sportwagen-Hersteller Porsche sei einer der schnellsten und innovativsten Player, was dem Umschwung hin zum E-Mobility-Konzern angehe. Die Aktie sei im Vergleich zu Tesla oder Ferrari noch immer nicht zu teuer. Rücksetzer sind bei der Porsche-Aktie Kaufchancen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link