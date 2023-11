Die Zahl der Unternehmensausfälle in Deutschland sei angesichts der gehäuften wirtschaftlich herausfordernden Umstände weiter gestiegen. Von Januar bis Oktober 2023 sei es gemäß der von Creditreform angewandten Definition zu insgesamt 34.683 Unternehmensausfällen gekommen. Dies entspreche einem Anstieg von 30,3% gegenüber dem selben Zeitraum 2022.



Für das Jahr 2023 würden die Volkswirte von Creditreform Rating jetzt ein BIP-Wachstum der Eurozone von 0,5% erwarten, eine Abwärtskorrektur im Vergleich zur jüngsten Prognose von August. Eine moderate Beschleunigung auf 1,2% in 2024 würde wohl vor allem von einem Anstieg des privaten Konsums bei sinkenden Inflationsraten sowie von Impulsen durch Investitionen außerhalb des Bausektors getragen werden. Investitionen würden dabei unterstützt durch EU-Mittel im Rahmen der nationalen Wiederaufbau- und Resilienzpläne. Die Inflationsrate habe sich inzwischen deutlich verringert, bleibe aber noch über dem 2%-Ziel. Die EZB-Leitzinsen würden voraussichtlich bis zur zweiten Jahreshälfte 2024 auf dem aktuellen Niveau bleiben. Für Ende 2024 prognostiziere Creditreform Rating für den Hauptrefinanzierungssatz der EZB einen Stand von 4,0%, gegenüber derzeit 4,5%.



Wenngleich eine technische Rezession habe vermieden werden können, setze die britische Wirtschaft ihre Schwächephase fort. Die Inflation im Vereinigten Königreich, die nach wie vor die höchste unter den G7-Staaten sei, sei gleichwohl jüngst deutlich gesunken. Die Analysten von Creditreform Rating würden jetzt davon ausgehen, dass die Bank of England ihren Leitzins nicht mehr über das aktuelle Niveau von 5,25 Prozent anheben werde, und dass eine Zinssenkung nicht vor der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erfolgen werde. Der Straffungszyklus der Bank of England habe seine Spuren auf dem britischen Immobilienmarkt hinterlassen: Die Zahl der Transaktionen gehe zurück, und der Hauspreisindex sei zum ersten Mal seit 2012 im Vorjahresvergleich gesunken.



Die US-Wirtschaft halte Kurs in Richtung einer "sanften Landung", während inzwischen weniger neue Jobs entstünden. Die FED pausiere mit ihren Zinserhöhungen, lasse gleichwohl aber noch eine Neigung zu einer weiteren Straffung erkennen. Der Leitzins der FED dürfte mit 5,25% bis 5,50% nun seinen Höchststand erreicht haben, doch eine erste Zinssenkung erwarte Creditreform Rating nicht vor der zweiten Hälfte des Jahres 2024. (Ausgabe November 2023) (28.11.2023/ac/a/m)







Neuss (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Volkswirtschaft bleibt weiterhin hinter anderen großen Volkswirtschaften der Eurozone zurück, insbesondere aufgrund der strukturellen Veränderungen bezüglich der Energieversorgung, so die Creditreform Rating AG in ihren neuesten "Economic Briefs".Nach einer voraussichtlich negativen BIP-Wachstumsrate im Jahr 2023 (-0,1%) erwarte Creditreform Rating für 2024 eine schwache Erholung (0,8%). Gestützt sein dürfte diese vor allem auf die private Konsumnachfrage, begünstigt durch voraussichtliche sinkende Inflationsraten, einen robusten Arbeitsmarkt und starke Lohnsteigerungen. Tatsächlich seien die nominalen Löhne im zweiten Quartal des laufenden Jahres um 6,6% gestiegen, was den höchsten Anstieg in den Aufzeichnungen von Destatis seit 2008 darstelle. Zudem dürften Investitionen in Maschinen und Ausrüstungen auch im nächsten Jahr positiv zum BIP-Wachstum beitragen.