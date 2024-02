Interessante Pipeline, jedoch sollten Anleger abwarten, ob sich der gute Newsflow in den nächsten Wochen bestätigt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.02.2024)



Kurzprofil Polestar Automotive Holding UK Plc:



Polestar Automotive Holding UK Plc (ISIN: US7311052010, WKN: A3DP4R, Ticker-Symbol: A4N1, NASDAQ-Symbol: PSNY) ist ein unabhängiger schwedischer Hersteller für Premium Elektro Performance Fahrzeuge, der von Volvo Car AB und der Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd 2017 gegründet wurde. Polestar profitiert von technischen und technologischen Synergien in Verbindung mit Volvo Cars und dadurch von erheblichen Skaleneffekten.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und seine Fahrzeuge sind derzeit in Europa, Nordamerika, China und Asien-Pazifik verfügbar. Bis 2023 plant das Unternehmen, seine Fahrzeuge in insgesamt 30 Märkten anzubieten. Polestar produziert seine Fahrzeuge derzeit an zwei Standorten in China, zukünftig ist die Produktion ebenfalls in den USA geplant. (29.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Polestar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Polestar Automotive Holding UK plc (ISIN: US7311052010, WKN: A3DP4R, Ticker-Symbol: A4N1, NASDAQ-Symbol: PSNY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aufatmen bei Polestar. Das E-Mobility-Start-up Polestar unter der Führung von CEO Thomas Ingenlath habe sich 950 Millionen Dollar frisches Kapital für die nächste Wachstumsphase gesichert. Die Aktie habe mit einem Sprung nach oben reagiert. Wie gehe es mit dem Papier weiter?Neben der gesicherten Fremdfinanzierung in Höhe von 950 Millionen Dollar bilde auch die neue Aktionärsstruktur von Polestar eine solide Basis für die weitere Entwicklung des Brands. Die neue Struktur sehe Geely Sweden Holdings als zweitgrößten Anteilseigner vor, während Volvo Cars aller Voraussicht nach einen Anteil von 18 Prozent behalten werde."Dies markiert eine neue Phase im Geschäft von Polestar", so CEO Thomas Ingenlath. "Die Anstrengungen der letzten Jahre zahlen sich aus: Wir haben unsere Kostenbasis verbessert, die Finanzierung gesichert und fahren unsere Produktoffensive hoch", so der CEO.Solle heißen: Die Modellpalette werde um zwei SUVs erweitert. Der Polestar 3 habe die Produktion in China aufgenommen und auch die Testproduktionen in South Carolina sei erfolgreich abgeschlossen worden. Der Verkauf des Polestar 4 nehme Fahrt auf."Die beiden SUVs schärfen nun die Marke, zielen auf eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Branche und positionieren uns für ein starkes Volumenwachstum und steigende Gewinnmargen ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024", so CEO Ingenlath.Polestar mache erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung des Geschäftsplans. Für 2025 seien ebenfalls Ziele fest verankert worden: Break-even beim Cashflow, ein jährliches Volumen von über 155.000 verkauften Autos und eine Bruttomarge im oberen Zehntelbereich.Das Produktportfolio mache Lust auf mehr. Die beiden SUVs sowie der neue GT sollten die Absatzzahlen ankurbeln. Jedoch habe auch Polestar zuletzt sehr unter dem schleppenden Absatz von Elektroautos zu kämpfen gehabt. Die formulierten Ziele für 2025 seien extrem ehrgeizig. Das betreffe auch die Marge.Darüber hinaus müsse Polestar bei den Leistungsdaten seiner Stromer deutlich zulegen. Auch die Software sowie das Infotainment müssten sich noch mehr am Kunden orientieren.