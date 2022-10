NASDAQ-Aktienkurs Polestar ADR-Aktie:

Kurzprofil Polestar Automotive Holding UK Plc:



Polestar Automotive Holding UK Plc (ISIN: US7311052010, WKN: A3DP4R, Ticker-Symbol: A4N1, NASDAQ-Symbol: PSNY) ist ein unabhängiger schwedischer Hersteller für Premium Elektro Performance Fahrzeuge, der von Volvo Car AB und der Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd 2017 gegründet wurde. Polestar profitiert von technischen und technologischen Synergien in Verbindung mit Volvo Cars und dadurch von erheblichen Skaleneffekten.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und seine Fahrzeuge sind derzeit in Europa, Nordamerika, China und Asien-Pazifik verfügbar. Bis 2023 plant das Unternehmen, seine Fahrzeuge in insgesamt 30 Märkten anzubieten. Polestar produziert seine Fahrzeuge derzeit an zwei Standorten in China, zukünftig ist die Produktion ebenfalls in den USA geplant. (20.10.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Polestar: Expansionspläne zügig vorangetrieben - AktienanalyseNach starken Absatzzahlen ließ der Elektroautobauer Polestar (ISIN: US7311052010, WKN: A3DP4R, Ticker-Symbol: A4N1, NASDAQ-Symbol: PSNY) Daten zu Umsatz und Ergebnis folgen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Demnach habe die vom chinesischen Elektrofahrzeug-Hersteller Geely und Volvo Cars betriebene Marke ihren Umsatz per Ende Juni auf etwas mehr als eine Mrd. Dollar annähernd verdoppeln können. Der Betriebsverlust sei allerdings um 143 Prozent gestiegen. Während vor allem der Anstieg an Verkäufen des "Polestar 2" für die Umsatzsteigerung gesorgt habe, habe das Management den höheren Betriebsverlust mit Investitionen in die Expansion und einmaligen Kosten in Zusammenhang mit dem Börsengang begründet. Was die Expansion betreffe, sei das Unternehmen im ersten Halbjahr in sechs weitere Länder vorgedrungen und nun in 25 Märkten aktiv. Zudem sei das Handelsnetz von 103 auf 125 Standorte ausgebaut worden.Im dritten Quartal habe Polestar9.215 Fahrzeuge ausgeliefert, somit 30.400 Stück per Ende September - eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Die Prognose, wonach im Gesamtjahr rund 50.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden sollten, sei bestätigt worden. Mit der Vergrößerung seiner Modellpalette wolle das Unternehmen seine Produkt- und internationalen Wachstumspläne beschleunigen. Dazu sei vor wenigen Tagen in Kopenhagen mit dem Polestar 3 das dritte Modell des Konzerns präsentiert worden. Der SUV besitze 489 PS Leistung, solle ab 83.900 Dollar kosten und ab Ende kommenden Jahres ausgeliefert werden. Bis Ende 2025 wolle das Unternehmen 290.000 Fahrzeuge verkauft haben, verglichen mit etwa 29.000 im Jahr 2021 - ehrgeizige, aber nicht unrealistische Pläne. Würden sie aufgehen, würden klar höhere Kurse winken. (Ausgabe 41/2022)