Kurzprofil Polestar Automotive Holding UK Plc:



Polestar Automotive Holding UK Plc (ISIN: US7311052010, WKN: A3DP4R, Ticker-Symbol: A4N1, NASDAQ-Symbol: PSNY) ist ein unabhängiger schwedischer Hersteller für Premium Elektro Performance Fahrzeuge, der von Volvo Car AB und der Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd 2017 gegründet wurde. Polestar profitiert von technischen und technologischen Synergien in Verbindung mit Volvo Cars und dadurch von erheblichen Skaleneffekten.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und seine Fahrzeuge sind derzeit in Europa, Nordamerika, China und Asien-Pazifik verfügbar. Bis 2023 plant das Unternehmen, seine Fahrzeuge in insgesamt 30 Märkten anzubieten. Polestar produziert seine Fahrzeuge derzeit an zwei Standorten in China, zukünftig ist die Produktion ebenfalls in den USA geplant. (13.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Polestar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Polestar Automotive Holding UK plc (ISIN: US7311052010, WKN: A3DP4R, Ticker-Symbol: A4N1, NASDAQ-Symbol: PSNY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der anfängliche Optimismus rund um den Börsengang von Polestar habe sich in den letzten Monaten in Luft aufgelöst. Seit ihrem Hoch am ersten Handelstag habe die Aktie des Elektroautoherstellers mehr als 60 Prozent an Wert verloren. Seit gestern sei der Polestar 3 auf dem Markt. Gelinge mit ihm die Wende?Polestar sei ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Autobauer Volvo und Geely . Nach dem Polestar 1, dessen Produktion mittlerweile eingestellt worden sei, und dem Polestar 2 gebe es jetzt das erste E-SUV der schwedisch-chinesischen Elektroauto-Marke. Die Batterie des Polestar 3 komme nominal auf 111 kWh, die Reichweite liege bei 610 Kilometern.Nachdem Polestar im Jahr 2021 weltweit etwa 29.000 Fahrzeuge ausgeliefert habe, sollten es dieses Jahr 50.000 werden. Im Jahr 2025 wolle das Unternehmen sogar schon 290.000 Einheiten verkaufen, was hauptsächlich durch den Polestar 3 gelingen solle.Für Citi-Analyst Itay Michaeli könnten der Polestar 3 und der für 2023 geplante Polestar 4 ein Katalysator für weitere Marktanteile sein. Er gehe sogar davon aus, dass sich das Unternehmen bis 2030 ungefähr 6 Prozent des globalen Umsatzpools im Bereich der Premium-Elektroautos sichern könne. Er stufe deshalb die Aktie auf "buy" ein mit einem Kursziel von 13 Dollar.Mutige Anleger legen sich ein paar Stücke als Risikobeimischung ins Depot, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Polestar-Aktie. (Analyse vom 13.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link