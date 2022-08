NASDAQ-Aktienkurs Polestar-Aktie:

8,97 EUR +0,45% (03.08.2022)



ISIN Polestar-Aktie:

US7311052010



WKN Polestar-Aktie:

A3DP4R



Ticker-Symbol Polestar-Aktie:

A4N1



NASDAQ Ticker-Symbol Polestar-Aktie:

PSNY



Kurzprofil Polestar:



Polestar Automotive Holding UK Plc (ISIN: US7311052010, WKN: A3DP4R, Ticker-Symbol: A4N1, NASDAQ Ticker-Symbol: PSNY) ist ein unabhängiger schwedischer Hersteller für Premium Elektro Performance Fahrzeuge, der von Volvo Car AB und der Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd 2017 gegründet wurde. Polestar profitiert von technischen und technologischen Synergien in Verbindung mit Volvo Cars und dadurch von erheblichen Skaleneffekten.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und seine Fahrzeuge sind derzeit in Europa, Nordamerika, China und Asien-Pazifik verfügbar. Bis 2023 plant das Unternehmen, seine Fahrzeuge in insgesamt 30 Märkten anzubieten. Polestar produziert seine Fahrzeuge derzeit an zwei Standorten in China, zukünftig ist die Produktion ebenfalls in den USA geplant. (04.08.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Polestar: Dynamischem Start folgte Rücksetzer - AktienanalyseSeit Ende Juni bereichert mit Polestar (ISIN: US7311052010, WKN: A3DP4R, Ticker-Symbol: A4N1, NASDAQ Ticker-Symbol: PSNY) ein weiterer Elektroautobauer den Kurszettel, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Börsengang ab der NASDAQ sei über die Fusion mit dem Börsenmantel Gores Guggenheim erfolgt. Nach einem dynamischen Start seien die Papiere etwas zurückgekommen. Polestar fertige und verkaufe Premium-Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen sei 2017 als Joint-Venture der Autohersteller Volvo und Geely gegründet worden. Es habe im ersten Halbjahr rund 21.200 Autos ausgeliefert - gegenüber 9.510 Fahrzeugen im ersten Semester 2021. Insgesamt habe das Unternehmen bereits 50.000 Bestellungen erhalten."Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich die positive Entwicklung, die wir in diesem Jahr bei der Bekanntheit der Marke und den Verkaufszahlen erlebt haben, in den kommenden Jahren noch deutlich verstärken wird, wenn weitere innovative Fahrzeuge vorgestellt werden", habe Polestar CEO Thomas Ingenlath erklärt. Polestar wolle im Gesamtjahr 2022 rund 50.000 Fahrzeuge ausliefern. Zuvor habe das Management sogar noch die Auslieferung von 65.000 Fahrzeugen geplant. Diese Prognose sei jedoch nach unten korrigiert worden, da die Produktion durch die Corona-Lockdowns in China beeinträchtigt worden sei. Die rund 850 Mio. Dollar aus dem IPO wolle Polestar neben dem Ausbau der Fahrzeugpalette in die internationale Expansion stecken.Allein im zweiten Quartal habe sich die globale Präsenz des Fahrzeugherstellers von 19 auf 25 Märkte erhöht. Bis Ende 2023 wolle das Unternehmen diese Zahl auf 30 ausbauen. Für dieses Jahr werde ein Umsatz von 1,6 Mrd. Dollar erwartet. Bis 2025 sollten sich die Erlöse verzehnfachen. (Ausgabe 30/2022)Börsenplätze Polestar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Polestar-Aktie:8,95 EUR +1,13% (04.08.2022, 11:11)