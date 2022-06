Die rund 850 Millionen Dollar, die der Deal Polestar einbringe, wolle das Unternehmen neben dem Ausbau der Fahrzeugpalette in die internationale Expansion stecken. Alleine im ersten Quartal habe der E-Autobauer vier neue Märkte erschlossen und sei damit in 23 Ländern weltweit aktiv. Bis Ende 2023 wolle das Unternehmen diese Zahl auf 30 ausbauen.



Darüber hinaus habe Polestar zuletzt einen Großauftrag verbuchen können. Im April habe der Autovermieter Hertz bekannt gegeben, dass er in den nächsten fünf Jahren bis zu 65.000 Fahrzeuge der Schweden kaufen werde.



Mit den Großaktionären Volvo und Geely im Rücken sei das Unternehmen gut aufgestellt, um im wachsenden E-Automarkt eine gewichtige Rolle zu spielen. Dazu komme, dass die Schweden beim Hochfahren ihrer Produktion schon deutlich weiter seien als beispielsweise Rivian.



"Der Aktionär" nimmt Polestar daher auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 24.06.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der heißeste SPAC-Deal des Jahres ist abgeschlossen: Am Freitag feierte Polestar sein Börsendebüt an der NASDAQ, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Der Empfang sei entsprechend warm ausgefallen: Zu Handelsbeginn lege die Aktie des E-Autobauers kräftig zu. Auch die Fusion mit der Mantelgesellschaft Gores Guggenheim (ISIN US38286Q2066/ WKN A2QR3Y) sei die erfolgreichste in diesem Jahr gewesen.Mit einem Plus von 15 Prozent auf den letzten Kurs der Gores Guggenheim-Aktie sei Polestar bei 12,99 Dollar am Freitag in den Handel gestartet. Nach der anfänglichen Euphorie seien die Papiere jedoch wieder etwas zurückgefallen und hätten um die Marke von zwölf Dollar gependelt.