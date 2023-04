Anders als in anderen Ländern der Region habe es hier keine einheitliche Regelung, sondern eine Welle von individuellen Gerichtsverfahren und außergerichtlichen Einigungen gegeben, bei denen die Kreditverträge meist zugunsten der Schuldnern für fehlerhaft erklärt worden seien. Nun zeichne sich ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs darüber ab, dass die Institute von der Kreditvergabe nicht profitieren dürften, wenn sie fehlerhaft oder missbräuchlich gewesen sei. Damit sollte der Bedarf an Rückstellungen im Bankensystem deutlich ansteigen. Auch die "Kreditferien", die die Regierung zur Entlastung angesichts der Hochinflation 2022/23 eingeführt habe, und die Verluste auf das Staatsanleihenportfolio (ca. 20% der Bankenaktiva) würden voraussichtlich die Ertragslage der Banken schwächen und die Eigenkapitalpuffer für die Kreditvergabe einschränken.



Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine verändere die Sicherheitslage für Polen als Anrainerstaat mit einer ausgeprägt Russland-feindlichen Position. Die NATO-Mitgliedschaft dürfte das Land allerdings wirksam gegen eine mögliche Aggression schützen. Polen sei bereits vor Kriegsbeginn nur geringfügig auf die Erdgasexporte aus Russland angewiesen gewesen und habe über LNG-Importkapazitäten verfügt. Die letzteren würden nun weiter ausgebaut, und mit der Inbetriebnahme der "Baltic Pipe" aus Norwegen seien ab Oktober auch zusätzliche Pipeline-Importkapazitäten hinzugekommen.



Der Konflikt mit der EU in Bezug auf die Zuteilung der Mittel aus der Wiederaufbau- und Resilienzfazilität der EU (23,9 Mrd. Euro an Zuschüssen und 12,1 Mrd. an Krediten) halte weiterhin an. Die für die Mittelzuteilung erforderlichen Nachbesserungen bei der Justizreform würden stocken: Im Februar sei die im Parlament verabschiedete Gesetzgebung vom Präsidenten nicht unterschrieben, sondern an das Verfassungsgericht zur Überprüfung weitergeleitet worden. Es sei zu bezweifeln, dass dort die Frage nach der Verfassungskonformität schnell entschieden werde. Damit sei es fraglich, ob die Freigabe der EU-Mittel überhaupt vor den Parlamentswahlen im Herbst 2023 erfolgen könne. Der Ausgang des Rennens im Oktober oder November erscheine noch offen. Das von der Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" angeführte Wahlbündnis "Vereinte Rechte" führe zwar nach wie vor in den Meinungsumfragen, stehe allerdings aufgrund der hohen Inflation und des hoch umstrittenen rechts-konservativen Kurses schlechter da als 2019. Die Koalitionsbildung für die PiS könnte sich deshalb schwierig gestalten, selbst wenn ihr Wahlbündnis aus der Wahl als Sieger hervorgehe. Das würde der pro-europäischen liberalen Opposition eine Chance auf Regierungsbildung eröffnen.







Die hohe Inflation und die geldpolitische Straffung forderten im vierten Quartal 2022 ihren Tribut von der polnischen Wirtschaft: Das Bruttoinlandsprodukt ist im Vorquartalsvergleich um 2,4% eingebrochen und lag nur noch 0,4% (saisonbereinigt) über dem Vorjahresniveau, berichten die Analysten der DekaBank.Der Inlandskonsum sei um 3,1% qoq gesunken und die Investitionen seien um 1,3% qoq gefallen. Diese Belastungen dürften auch in diesem Jahr die Konjunkturentwicklung prägen. Der Rückgang der Inflation lasse insbesondere im Bereich der Kerninflation auf sich warten. Im März habe die Inflationsrate noch 16,2% betragen. Die Analysten würden daher keine geldpolitische Lockerung von der polnischen Zentralbank in diesem Jahr erwarten, was die Kreditnachfrage einschränken und die Konjunktur ausbremsen sollte. Auch auf der Seite des Kreditangebots zeichne sich eine Schwäche ab. Über den polnischen Finanzinstituten schwebe nach wie vor das Problem der Schweizer-Franken-Kredite, die in den Nullerjahren gängige Praxis gewesen seien.