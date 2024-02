Die polnische Notenbank (NBP) sei deshalb bei ihrer letzten Sitzung auf einen deutlich vorsichtigeren Kurs eingeschwenkt und habe die Absicht signalisiert, die Leitzinsen 2024 konstant zu halten. Dies dürfte auch dem Zweck dienen, überschießende Zinssenkungserwartungen einzufangen, denn der Markt gehe noch von mehreren Lockerungsschritten aus. Realistisch würden derzeit unveränderte Leitzinsen in den nächsten Monaten und eine vorsichtige Lockerung im zweiten Halbjahr erscheinen. Vermutlich werde die NBP die Situation neu bewerten, wenn absehbar sei, ob die Politik preisbremsende Maßnahmen auslaufen lasse oder fortsetze.



Die gegenüber früheren Verlautbarungen vorsichtigere Linie der NBP sollte den Zloty unterstützen und damit zum Inflationsabbau beitragen. Hauptrisiko bleibe hier die außenpolitische Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Ukraine. Denn Polen stelle die Grenze des NATO-Gebiets nach Osten dar. Bleibe die Situation stabil oder entspanne sie sich, kämen die verbesserten Beziehungen Polens zur EU zum Tragen. Der seit Dezember 2023 amtierende Ministerpräsident Tusk werde zwar durchaus einen eigenständigen Kurs entlang polnischer Interessen vertreten - auch um Anfeindungen keinen Vorschub zu leisten, er sei ein Handlanger Brüssels.



Die Zusammenarbeit zwischen der EU und Polen dürfte aber deutlich konstruktiver verlaufen als in der Vergangenheit. Insgesamt bestehe damit für den Zloty bis Jahresende ein leichtes Aufwertungspotenzial bis unter die Schwelle von 4,3 Zloty je Euro. Bei Verunsicherungen im Finanzmarkt habe sich in der Vergangenheit allerdings immer eine hohe Sensibilität des Euro-Zloty-Kurses gezeigt.



Mit den verbesserten Beziehungen zwischen Brüssel und Polen würden die Chancen auf Auszahlung der noch blockierten EU-Mittel steigen. Diese würden mehr als 100 Mrd. Euro aus den Kohäsionsfonds sowie dem Wiederaufbauprogramm der EU umfassen. Die Mittel seien wegen Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit Polens unter der PiS-Regierung eingefroren worden. Ihre Freigabe hänge von der Erfüllung definierter Meilensteine ab, wie dem Rückbau institutioneller "Reformen", mit denen die PiS ihren Einfluss gesichert habe. Dies auf rechtssicherem Weg umzusetzen werde eine Herkules-Aufgabe.



Unter der neuen Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk hätten sich die Aussichten dafür zwar verbessert. Reichlich Gelegenheit zur Verzögerung von Gesetzesvorhaben habe aber Präsident Duda, der noch bis zum Sommer 2025 im Amt sei und der PiS nahestehe, ebenso wie das höchste Gericht Polens. Gleichzeitig sei Eile geboten, damit die Mittel ausgeschöpft werden könnten, bevor etwa die Frist für die Gelder aus dem Wiederaufbauprogramm 2026 ablaufe. Im Dezember habe die EU-Kommission 5 Mrd. Euro als Vorabzahlung aus dem Teil-Programm "REPowerEU" freigegeben.



Die polnische Staatsverschuldung liege mit gut 50% des BIP deutlich unter dem EU-Durchschnitt von rund 90%. Das Defizit sei 2023 mit voraussichtlich 5,5% des BIP aber noch erhöht worden. Als Schwunggeber für die bislang schwache Konjunkturdynamik und zur Unterstützung der Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft wären die Gelder in jedem Fall hochwillkommen. Denn im Haushalt würden u.a. höhere Verteidigungsausgaben zu Buche schlagen. Sie würden aktuell rund 4% des BIP erreichen - doppelt so viel, wie von der NATO gefordert - und die Sorge vor einem potenziellen Krieg mit Russland verdeutlichen.



Mit den Europawahlen im Juni befinde sich die neue Regierung auch gleich wieder im Wahlkampf, was die angestrebten gesetzlichen Änderungen nicht unbedingt erleichtere. Zudem übernehme Ungarn in der zweiten Jahreshälfte 2024 turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft und werde seinen Einfluss auf die Schwerpunkte in der EU und auf die Agenden der Gipfeltreffen geltend machen. Was die Vorgängerregierung in Polen begrüßt hätte, dürfte für Ministerpräsident Tusk ebenso wie für die EU insgesamt besondere Anforderungen an ihr diplomatisches Geschick bedeuten. (20.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den 20 Jahren, die Polen in diesem Jahr der EU angehört, hat es in puncto Wohlstandsgewinn im Vergleich zu seinen Nachbarn Ungarn und Tschechien die größten Fortschritte gemacht, so die Analysten der Helaba.Gemessen am EU-Durchschnitt habe sich das Pro-Kopf-BIP in Kaufkraftstandards von knapp 50% auf rund 80% erhöht und dabei Ungarn überholt. Umfangreiche EU-Gelder, aber auch der große Binnenmarkt hätten dazu beigetragen, dass das BIP-Wachstum seit 2004 fast ausnahmslos und oft sehr deutlich oberhalb des EU-Mittels gelegen habe. Der Aufholprozess dürfte sich in diesem Jahr fortsetzen.Entscheidend für die konjunkturelle Entwicklung 2024 werde die Frage sein, ob sich die Konsumenten wieder größere Ausgaben zutrauen würden. Noch liege die Sparquote der Haushalte mit nur rund 2% unter dem langjährigen Durchschnitt. Daher dürften insbesondere aufwändigere Konsumvorhaben mit dem Wunsch konkurrieren, Reserven wieder zu füllen, die in der Pandemiephase aufgebraucht worden seien. Allerdings würden steigende Realeinkommen die Rahmenbedingungen für beides verbessern. Der Arbeitsmarkt sei mit einer Arbeitslosenquote von zuletzt 5,4% robust, Unterstützung komme außerdem von der Fiskalpolitik.Die Investitionen würden von Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele sowie von der anlaufenden Auszahlung blockierter EU-Gelder begünstigt. Positiv zu werten sei etwa der Fokus der polnischen Industrie auf Elektromobilität sowie Wasserstoff. Bremsend wirke hingegen die schwache Konjunktur in Deutschland, wohin im letzten Jahr 27,9% der polnischen Warenexporte gegangen seien. Somit lägen auf dem Weg zur schwungvollen Konjunktur noch ein paar Stolpersteine. Insgesamt könne 2024 aber mit einem Anstieg des BIP um real 2,7% gerechnet werden.