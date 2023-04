Die Kombination aus hoher Inflation und schwachem Wirtschaftswachstum belaste die letzten Monate der aktuellen Legislaturperiode bis zur Parlamentswahl im Herbst. Hinzu kämen diverse unpopuläre Entscheidungen (wie die Absetzung von Richtern und das Abtreibungsverbot) sowie Streitigkeiten mit der EU. Dies lasse die Unterstützung für die Regierung bröckeln, zumal der rechtsextreme Koalitionspartner SP (Solidarisches Polen) mit dem Vorsitzenden Ziobro immer wieder auf Konfrontationskurs zur übermächtigen PiS (Recht und Gerechtigkeit) gehe.



Im Vergleich zu ihren Höchstwerten vor der Parlamentswahl 2019 habe die regierende PiS laut Umfragen zehn Prozentpunkte eingebüßt, liege mit 36% Zustimmung aber weiter vorne. Die oppositionelle Koalition unter Führung der PO (Bürgerplattform) liege derzeit bei 28%. An deren Spitze stehe seit 2021 Donald Tusk, der von 2007 bis 2014 bereits Premierminister gewesen sei. Es werde keine leichte Aufgabe sein, diese Parteien mit einem breiten politischen Spektrum bis zur Wahl (und darüber hinaus) einigermaßen geeint zu halten. Sollte sich das Bündnis bei der Wahl tatsächlich durchsetzen, dürfte sich der Fokus zunächst darauf richten, die Beziehungen der EU zu verbessern und ausstehende Fördergelder zu mobilisieren.



Auch die amtierende Regierung werde in der verbleibenden Legislaturperiode ein Hauptaugenmerk darauf richten, blockierte EU-Mittel locker zu machen. Selbst die Trennung vom widerspenstigen kleineren Koalitionspartner sei nicht auszuschließen, um die notwendigen Beschlüsse zu fassen. Denn die EU habe zwar das Wiederaufbauprogramm Polens validiert, ausgezahlt worden sei aber bislang - wie in Ungarn - nichts. Noch seien die dafür geforderten Meilensteine, z.B. die Justizreform betreffend, nicht erreicht. Insgesamt seien aus dem Programm knapp 24 Mrd. Euro an Zuschüssen sowie 11,5 Mrd. Euro an Krediten für Polen vorgesehen, was sich auf etwa 5,5% des BIP 2022 summiere.



Selbst wenn die Staatsfinanzen mit einer Verschuldung von nur rund 50% des BIP im EU-Vergleich gut aussehen würden, wäre ein Verlust von EU-Mitteln schmerzlich, v.a. angesichts der aktuellen Schwächephase. Die Kürzung der finanziellen Unterstützung für Ukraine- Flüchtlinge sei insofern auch unter Einsparaspekten zu sehen, denn das polnische Haushaltsdefizit sei im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Von den Ausgaben für ukrainische Flüchtlinge in Höhe von über 8 Mrd. Euro im vergangenen Jahr sei nur ein kleiner Teil durch EU-Gelder abgedeckt worden. Seit März müssten sie sich an den Kosten für ihre Unterbringung beteiligen, andere Leistungen wie Gesundheitsfürsorge und Kindergeld würden von den Kürzungen unberührt bleiben.



An Kohäsionsmitteln könne Polen bis 2027 mit 75 Mrd. Euro rechnen, aber auch hier seien die Fortschritte bei der Erfüllung der Auszahlungsbedingungen langsam. Verzögerungen könnten letztlich zum Verlust von Fördergeldern führen, sodass das Wachstumspotenzial nicht ausgeschöpft würde. Höhere Spreads auf polnische Staatsanleihen seien daher unter anderem Ausdruck des gestiegenen Risikobewusstseins der Investoren und würden die Verschuldungskosten steigen lassen.



Die Abwägung zwischen Inflationsbekämpfung und Wirtschaftswachstum mache der Polnischen Zentralbank das Leben schwer, da die Inflation weit über dem angestrebten Ziel von 3% liege. Sie habe lange gezögert und erst im Oktober 2021 begonnen, den Leitzins anzuheben - deutlich später als in Ungarn und Tschechien. Er liege derzeit mit 6,75% unterhalb des Levels in diesen Ländern (Tschechien: 7,0%, Ungarn: 13%) und sei seit rund einem halben Jahr nicht mehr verändert worden. Aktuell sei von einer weiterhin abwartenden Haltung auszugehen.



Der geldpolitische Rat wolle eine zusätzliche Belastung der Konjunktur durch höhere Zinsen möglichst vermeiden und baue auf einen Rückgang der Inflation, den die Mitte April anstehenden März-Daten zeigen sollten. Bestätige sich die abgebremste Teuerung mit einstelligen Raten, dürfte im vierten Quartal ein erster Lockerungsschritt ins Auge gefasst werden.



Der EUR/PLN-Kurs habe nach dem Schock, den der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 auch bei Investoren ausgelöst habe, zu einer recht stetigen Seitwärtsentwicklung auf höherem Niveau gefunden. Er bewege sich aktuell bei rund 4,7 Zloty je Euro. Bei weiter steigenden Zinsen in der Eurozone und konstanten Leitzinsen in Polen dürfte die Nachfrage nach Zloty in diesem Jahr etwas nachgeben, zumal das Wirtschaftswachstum kaum vom Fleck komme. Das kräftigere BIP-Wachstum im nächsten Jahr dürfte die Währung stärken. Auch bessere Beziehungen zur EU bzw. eine europaorientierte Politik nach den Wahlen würden zur Festigung beitragen. Dann dürfte der Wechselkurs in Richtung 4,5 Zloty je Euro rutschen. (Ausgabe vom 06.04.2023) (11.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die polnische Konjunktur wird 2023 deutlich an Schwung einbüßen, so die Analysten der Helaba.Eine wichtige Rolle spiele dabei der private Verbrauch. Denn das Auslaufen reduzierter Mehrwertsteuersätze auf Kraftstoffe, Strom etc. im Januar treibe die Energierechnung der Haushalte. Strom- und Gaspreise würden bis zu einer definierten Verbrauchsgrenze zwar gedeckelt bleiben, aber auch die übrigen Preise hätten im Vergleich zum Vorjahr stark zugelegt, insbesondere Nahrungsmittel- und Transportkosten. Die Inflation werde im Jahresverlauf zurückgehen, die Preissteigerungen würden jedoch im Jahresdurchschnitt 2023 zweistellig bleiben.Dies setze der Kaufkraft zu. Denn bei einer Inflation von zuletzt 16,2% (17,1% im Durchschnitt des ersten Quartals) würden selbst bei kräftigen Lohnsteigerungen die Reallöhne sinken. Die Einbußen würden massiv auf das Konsumentenvertrauen drücken, das noch weit unter dem Niveau vor der Pandemie liege. Symptomatisch sei die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze: Seit April 2022 weise der Wachstumstrend hier nach unten. Seit Oktober liege der reale Zuwachs im Vorjahresvergleich nahe null, zuletzt seien die Umsätze sogar um real 5% gegenüber dem Vorjahr gesunken.Der Wille zur Lohnzurückhaltung dürfte - zumal bei weiterhin moderater Arbeitslosenquote - begrenzt sein. Dies sei aus individueller Sicht zwar verständlich, volkswirtschaftlich im Hinblick auf eine Lohn-Preis- Spirale allerdings problematisch. Denn Unternehmen würden die höheren Lohnkosten in die Preiskalkulation einbeziehen. Gleichzeitig hinterlasse die schwache Nachfrage bei den Unternehmensinvestitionen ihre Spuren, auch wenn der Faktor Arbeit weiterhin als Hauptgrund für eine Beschränkung der Produktion genannt werde. Noch liege die Kapazitätsauslastung ungefähr auf dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre, der Trend sei aber rückläufig.Eine Weiche in die Zukunft habe Polen mit dem Fokus auf Elektromobilität gestellt. Viele Akkus für E-Autos würden hier schon heute hergestellt. In Breslau stehe Europas größte Fabrik für Lithium-Ionen-Akkus, auch Zulieferbetriebe hätten sich angesiedelt und würden ihre Kapazitäten erweitern wollen. Der Handel mit Deutschland, dessen fünftgrößter Handelspartner Polen mittlerweile sei, dürfte sich daher noch intensivieren.