Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (14.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das Brennstoffzellen-Unternehmen senke seine Umsatzprognose. Das komme bei Anlegern nicht gut an. Gut 5 Prozent habe der Kurs der Plug Power-Aktie heute im US-Handel zeitweise verloren. Plug Power befinde sich allerdings in guter Gesellschaft. Ein Gigant habe neulich bereits eine ähnliche Meldung veröffentlicht.Der Umsatz für 2022 werde um 5 bis 10 Prozent niedriger ausfallen als erwartet. Am 10. August habe Plug Power gegenüber Investoren noch 900 bis 925 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Begründet worden sei die Prognosesenkung mit Projekten, deren Fertigstellung sich auf das nächste Jahr verschiebe. Gründe dafür seien Lieferkettenprobleme und zeitliche Schwierigkeiten.Es sei wohl kein Problem, das nur Plug Power betreffe. General Electric habe jedenfalls jüngst eine ähnliche Warnung ausgesprochen. Laut Plug Power bleibe die Nachfrage grundsätzlich robust und es handele sich nur um eine Verschiebung. Mit anderen Worten: Für leidensfähige und risikobewusste Anleger muss die heutige Nachricht kein Grund sein, an ihrem Investment zu (ver-)zweifeln, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 14.10.2022)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:18,54 EUR -5,74% (14.10.2022, 22:02)