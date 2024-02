Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (06.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Werk in Georgia habe Plug Power im US-Bundesstaat Tennessee die Produktion einer Wasserstoff-Produktionsanlage wieder aufgenommen. Allerdings würden sich trotz der guten Neuigkeiten erneut Verluste bei der Aktie des Wasserstoff-Spezialisten abzeichnen. Ein negativer Analystenkommentar drücke am Dienstag auf die Stimmung.Denn die Analysten von Seaport Research Partners hätten die Kaufempfehlung für das Papier von Plug Power gestrichen. Fortan laute die Einschätzung nur noch "neutral".Indes habe Plug Power nach Georgia auch in Tennessee eine Wasserstoff-Produktionsanlage in Betrieb genommen. Wieder, denn die Anlage sei optimiert worden. Das verbesserte Werk in Charleston könne den US-Markt demnach mit bis zu zehn Tonnen Flüssigwasserstoff pro Tag versorgen. Mit der Anlage in Georgia könnten die Amerikaner somit 25 Tonnen liquiden Wasserstoff an seine Abnehmer wie Home Depot oder Walmart verteilen."Mit der Wiederinbetriebnahme der Anlage in Tennessee haben wir einen weiteren Schritt zum Aufbau eines vertikal integrierten Wasserstoffnetzes in Nordamerika gemacht", so Plug Power-Chef, Andy Marsh. "Darüber hinaus erwarten wir, dass unsere Joint-Venture-Anlage in Louisiana im dritten Quartal 2024 in Betrieb gehen wird, was dem Markt weitere 15 Tonnen pro Tag an Flüssigwasserstoffkapazität hinzufügen wird". Mit Georgia und Tennessee verfüge Plug nun über eine Produktionskapazität von etwa 25 Tonnen Flüssigwasserstoff pro Tag, was das gesamte Erzeugungsnetzwerk in den USA weiter verbessere.Anleger halten sich trotz Erholungstendenzen vorerst weiter fern von der spekulativen Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu Plug Power. (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link