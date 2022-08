Wien (www.aktiencheck.de) - Der Wasserstoff-Spezialist Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) vermeldete gestern den Abschluss eines Liefervertrages mit Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hätten gestern erstmals zum neuen Aktienpreis von rund USD 300 eröffnet, nachdem der zweite Aktiensplit innerhalb von ca. zwei Jahren effektiv geworden sei. Die Aktie habe rund 2% nachgegeben.Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) (-0,75%) habe gestern bekanntgegeben, die Generikasparte Sandoz abspalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen zu wollen. (26.08.2022/ac/a/m)