Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,381 EUR -0,15% (12.01.2024, 09:40)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,72 USD -7,92% (11.01.2024, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (12.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power laufe allmählich die Zeit davon. Schließlich sei der Wasserstoff-Spezialist dringend auf liquide Mittel angewiesen, um den Geschäftsbetrieb mittel- bis langfristig zu sichern. Grund genug für einen weiteren Analysten, die Kaufempfehlung für den Wasserstoff-Titel zu streichen.Am Donnerstag habe Analyst Biju Perincheril die Plug Power-Aktie auf "Neutral" heruntergestuft und das Kursziel von 9,00 Dollar auf 4,50 Dollar mal eben halbiert. Das Downgrade spiegele "die Präferenz für neues Kapital wider", so der Experte.In einer Research-Note habe der Susquehanna-Analyst geschrieben, dass "wir zwar die End-to-End-Lösungen des Unternehmens für das Wasserstoff-Ökosystem mögen, uns aber an die Seitenlinie begeben, bis es mehr Klarheit an der Finanzierungsfront und mehr Fortschritte an der Bruttomargenfront gibt".Von den 34 bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten, die sich regelmäßig mit der Plug Power-Aktie beschäftigen würden, würden derzeit nur elf zum Kauf raten, dem stünden fünf Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das Gros, nämlich 18 an der Anzahl, nehme derzeit eine neutrale Haltung ein bzw. vertrete das Rating "Hold".Ein weiterer kritischer Analystenkommentar setze der Plug Power-Aktie zu. Kein Wunder, sei die finanzielle Lage bei Plug Power mehr als angespannt und es brauche dringend Lösungen, um die angeschlagene Bilanz aufzubessern.Derzeit ist das Risiko für einen Einstieg auf der Long-Seite einfach zu groß, weshalb Anleger unverändert an der Seitenlinie verharren sollten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link