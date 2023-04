Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (21.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Um eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft aufzubauen, brauche es die notwendige Infrastruktur. Dazu würden Speicher- und Transportmöglichkeiten, aber auch die darauf ausgerichteten Betankungslösungen gehören. Plug Power beziehe indes eine neue Wasserstoff-Tankstelle nicht vom bekannten norwegischen Hersteller Nel , sondern von einem französischen Anbieter.Beim Nel-Rivalen handle es sich um Hydrogen Refueling Solutions (HRS) ( ISIN FR0014001PM5 WKN A2QNN5 ). Das Unternehmen mit Sitz in Grenoble habe am Donnerstag über einen "Meilenstein" in der Zusammenarbeit mit Plug Power berichtet.Demnach habe HRS eine Festbestellung für eine spezielle HRS14-Wasserstoff-Tankstelle von seinem amerikanischen Kunden verbuchen können. Die Anzahl der von Plug Power bei HRS bestellten Stationen belaufe sich seit Jahresbeginn nun bereits auf fünf Stück.Dieser fünfte Auftrag spiegele die aktive Zusammenarbeit der Unternehmen bei der Förderung der Wasserstoffmobilität in Europa wider und ebne den Weg für weitere kommerzielle Möglichkeiten mit Plug, um dessen erheblichen Bedarf an Wasserstofftankstellen zu decken, so HRS in einer Pressemitteilung.Auch Nel sei in der Lage, Wasserstoff-Stationen zu fertigen. Im dänischen Herning könnten die Skandinavier pro Jahr bis zu 300 Einheiten vom Band rollen lassen. Zuletzt habe das Segment jedoch unter sehr schwachen Margen gelitten.Zuletzt hätten sich sowohl die Aktien von HRS (Marktkapitalisierung von ambitionierten 270 Mio. Euro) und Plug Power nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Beide Werte würden aktuell in der Nähe ihrer 52-Wochen-Tiefs notieren.Wasserstoff-Aktien stünden seit Wochen nicht hoch im Anlegerkurs. DER AKTIONÄR sehe Plug Power grundsätzlich positiv, allerdings habe das Unternehmen zuletzt operativ enttäuscht. Bei beiden spekulativen Aktien drängt sich derzeit kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link