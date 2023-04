Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,30 EUR +1,03% (04.04.2023, 14:32)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,32 EUR +3,05% (04.04.2023, 14:17)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,12 USD -5,12% (03.04.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (04.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Brennstoffzellenhersteller Plug Power habe einen neuen Rekord aufgestellt. Konkret habe das US-Unternehmen im ersten Quartal 122 MW der 1-MW-Elektrolyseur-Stack-Plattform produziert und damit so viele wie noch nie zuvor. Darüber hinaus habe Plug Power fast 1.000 Stacks für Spezialanwendungen ausgeliefert, die insgesamt 5,7 MW leisten würden. Für die Aktie gehe es am Dienstag daher aufwärts."Plug verfolgt aggressiv jeden Aspekt der grünen Wasserstoffwirtschaft, einschließlich des Ausbaus des Wasserstoff-Ökosystems und Aufbaus von erstklassigen Fertigungs- und Lieferkettenkapazitäten", habe Konzernchef, Andy Marsh, gesagt.Das Unternehmen sei zudem auf dem besten Weg, die Gigafactory in Rochester Mitte des zweiten Quartals auf eine Produktionskapazität von 100 MW pro Monat hochzufahren, und plane, diese im dritten Quartal weiter zu steigern. Für Plug Power würden Elektrolyseure eine wichtige Rolle spielen, da sie für die Produktion von grünem Wasserstoff benötigt würden. Die Elektrolyseur-Stacks würden die Elektrolyse von Wasser mit erneuerbarem Strom ermöglichen, um Wasser in grünen Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten.Bis 2025 wolle Plug Power in den USA eine Tagesproduktion von 500 Tonnen flüssigem grünen Wasserstoff erreichen, drei Jahre später sollten es bereits 1.000 Tonnen grüner Wasserstoff pro Tag sein.Ein Einstieg drängt sich daher aktuell nicht auf, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 04.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: