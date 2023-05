Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,38 EUR -0,40% (18.05.2023, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,24 EUR +2,78% (17.05.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,04 USD +6,49% (17.05.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (18.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Wasserstoffspezialisten Plug Power steige am Mittwoch sehr deutlich und überspringe wieder die Marke von 8 Dollar. Möglicherweise stehe der Kursanstieg in Verbindung mit der Meldung, dass Konzernchef, Andrew Marsh, im Jahr 2022 deutliche Gehaltseinbußen im Vergleich zum Vorjahr habe hinnehmen müssen.Die schwache Geschäftsentwicklung von Plug Power im Jahr 2022 habe sich auch im Portemonnaie von CEO Marsh bemerkbar gemacht. Er habe letztes Jahr 766.555 Dollar verdient, bestehend aus 750.000 Dollar Grundgehalt und "anderen Vergütungen" in Höhe von 16.555 Dollar.Im Vergleich zu 2021 sei das ein harter Einschnitt - genau genommen ein Rückgang um 98,5 Prozent. 2021 habe die Gesamtvergütung bei 52,25 Millionen Dollar gelegen, die sich aus dem gleichen Grundgehalt und Aktienoptionen zusammengesetzt habe. 2020 habe Marsh immerhin 13,63 Millionen Dollar erhalten.Marsh habe damit das 12,5Fache der durchschnittlichen Vergütung seiner Mitarbeiter verdient. 2021 habe das Verhältnis bei 916 zu 1 und 2020 bei 203 zu 1 gelegen.Immerhin könne sich die Aktie weiter von ihren Tiefkursen lösen. Am letzten Freitag habe Plug Power erst mit 7,48 Dollar ein neues Jahrestief auf Schlusskursbasis markiert. Wichtig wäre es, den kurzfristigen Abwärtstrend zu überwinden, der zurzeit bei 8,23 Dollar verlaufe.Plug Power befinde sich weiterhin in einem intakten Abwärtstrend. Ein Einstieg drängt sich daher noch nicht auf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 17.05.2023)