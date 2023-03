NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,685 USD -1,24% (01.03.2023, 15:37)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (01.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Spezialist lege heute nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Quartal vor. Besonders bei dem H2-Pure-Player würden die Reaktionen auf die Zahlen meist stark dynamisch ausfallen. Vor allem diese Marken sollten Trader nun im Blick behalten.Trader würden voller Spannung auf die Plug Power-Aktie blicken. Zuletzt habe diese noch einer recht engen Seitwärtsrange zwischen 15 und 19 USD konsolidiert. Im schwachen Gesamtmarkt sei sie letzte Woche unter die Seitwärtsrange gerutscht und habe damit ein Verkaufssignal generiert. Eine Rückeroberung dieser Marke, an der derzeit ebenfalls der 50-Tage-Linie verlaufe, sei ihr bisher nicht gelungen. Entscheidend dürften hierfür die Zahlen heute Abend sein. Überzeuge Plug Power mit ihren Ergebnissen, sollte der Sprung zurück in die Range glücken. Eine Aufwärtsbewegung bis an die obere Range-Kante bei 19 USD wäre dann recht wahrscheinlich. Würden die Zahlen dagegen unter den Erwartungen ausfallen, dürfte der Titel einmal mehr abprallen. Anhaltende Rücksetzer bis an den Unterstützungsbereich um 12 USD dürften dann die Folge sein.Aufgrund der bevorstehenden Quartalszahlen müssten sich Trader bei der Plug Power-Aktie auf eine hohe Schwankungsbreite einstellen. Wer mutig sei und dabei sein möchte, halte sich an die oben genannten Marken. Alle anderen sollten die Aktie auf der Watchlist belassen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2023)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:14,00 EUR -0,33% (01.03.2023, 15:51)XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:13,822 EUR -2,32% (01.03.2023, 15:35)