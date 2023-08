Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,716 EUR -0,67% (23.08.2023, 18:41)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,385 USD -0,53% (23.08.2023, 18:28)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (23.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Börsenwert von Plug Power sei inzwischen auf rund fünf Milliarden Dollar zusammengeschrumpft. Abwärtsdruck hätten vor Kurzem erneut schwache Quartalszahlen ausgelöst und die Aktie wieder in die Nähe des 52-Wochen-Tiefs gedrückt. Plug Power versuche, das Vertrauen der Marktteilnehmer zurückzugewinnen.So führe der Wasserstoff-Spezialist am Mittwoch erneut einen Analyst Day durch. Plug Power nutze das Event, um die bisherigen Erfolge seiner 15-Tonnen-pro-Tag-Anlage für flüssigen grünen Wasserstoff in Camden County im US-Bundesstaat Georgia vorzustellen. Plug Power werde demnach erläutern, wie die Anlage in Georgia die langfristige Position von Plug als Weltmarktführer in der Produktion von grünem Wasserstoff und als Lieferant von Elektrolyseuren stärke. Zum Programm gehöre auch die Besichtigung der Wasserstoff-Anlage.Mit den Q2-Zahlen habe Plug Power zwar sein Umsatzziel für 2023 bestätigt und von einem starken Wachstum berichtet. Das Unternehmen sei aber einmal mehr in Sachen Profitabilität hinter den Marktprognosen zurückgeblieben.Die Wahrscheinlichkeit, dass Plug Power auf dem Weg zu nachhaltig schwarzen Zahlen erneut auf umfangreiche liquide Mittel angewiesen sei, sei mit dem im zweiten Quartal ausgewiesenen Verlust gestiegen. Per Ende Juni hätten die Amerikaner über eine Cash-Position in Höhe von gut 579 Mio. Dollar berichtet (weitere andere verfügbare Mittel weise die Firma als "Restricted Cash" aus). Zur Einordnung: Allein in Q2 habe Plug Power einen Nettoverlust in Höhe von gut 236 Mio. Dollar nach einem Fehlbetrag von 173 Mio. Dollar im Vorjahresquartal verbucht.Plug Power versuche, die Analysten mit dem heutigen Event zu überzeugen. Wichtiger seien dagegen Großaufträge und zukünftig bessere Quartalszahlen, die aufzeigen würden, dass Plug Power auch im Hinblick auf die Profitabilität klare Fortschritte erziele. Der Titel sei vor Kurzem unter den AKTIONÄR-Stopp bei 8,00 Euro gerutscht.Die Plug Power-Aktie gehört auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link