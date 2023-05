Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (11.05.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG).Wasserstoffaktien hätten sich besonders im Zuge der Post-Covid-Börsenhausse wachsender Beliebtheit unter den Anleger:innen erfreut. Von den Höchstständen Anfang des Jahres 2021 seien die einstigen Börsenlieblinge aber weit entfernt. Zwischenzeitliche Bocksprünge nach oben hätten sich nur als kurzfristige Ausreißer erwiesen und bisweilen noch keine nachhaltige Gegenbewegung angezeigt. Bei Plug Power betrage das Minus vom Höchststand mittlerweile rund 80%.Für Wachstumstitel nicht unüblich sei die von fundamentalen Faktoren wie Gewinnerzielung und Bewertung losgelöste Betrachtung der "Story". Daher würden insbesondere in der Aufbau- oder Entstehungsphase eines Geschäftsmodels oder Unternehmens negative Jahresergebnisse oft auch über einen längeren Zeitraum in Kauf genommen, solange zumindest die Aussicht auf zukünftige Gewinne bestehe. Dieser Zeitraum erstrecke sich bei Plug Power nun schon über 25 Jahre und es brauche schon ein besonderes Faible seitens der Anleger:innen für das Thema Wasserstoff, um hier entsprechende Geduld zu bewahren.Die Aussichten für alternative Energiequellen stünden in Zeiten der Energiewende und -knappheit jedenfalls günstig wie nie. Mit dem REPowerEU-Plan wolle etwa die Europäische Kommission die EU weit vor dem Jahr 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen aus Russland machen und strebe dabei auch den verstärkten Einsatz von erneuerbarem Wasserstoff an. So solle dieser etwa vor allem in der Stahlerzeugung zum Einsatz kommen, welche dadurch in der EU zu rund 30% CO2-neutral ablaufen solle. Mit der Gesetzesinitiative "Net Zero Industry Act" solle das Genehmigungsverfahren zur Errichtung von Elektrolyseuranlagen vereinfacht werden.Die relative Attraktivität von grünem Wasserstoff sei aber zurzeit nur bei exorbitant hohen Gaspreisen gegeben, zumal es viele günstigere Alternativen gebe. Der Verfall des Gaspreises in den letzten Monaten habe die Attraktivität hier sicherlich nicht gehoben. Zwar dürfte Erdgas mit Blick auf den nächsten Winter und die Diversifizierung Europas in Richtung LNG wieder teurer werden, ein nochmaliges Erreichen der Preisspitzen von jenseits der EUR 300/MWh aus dem Jahr 2022 halte der Analyst aber für unwahrscheinlich. Daher werde die Wasserstoff-Technologie bis zur Marktreife noch über einen langen Zeitraum von Subventionen getragen werden müssen.Unternehmen wie Plug Power würden jedoch nicht ausschließlich in geschützten und/oder subventionierten Märkten operieren und müssten ihre "Story" auch irgendwann in entsprechende Gewinne überführen, welche das Fundament für eine nachhaltig positive Kursentwicklung darstellen würden.Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity