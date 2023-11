Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (14.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem enttäuschenden Bericht zum dritten Quartal von Plug Power hätten mehrere Analysten den Wasserstoff-Titel genauer unter die Lupe genommen. Zahlreiche Experten hätten daraufhin den Rotstift angesetzt und ihre Schätzungen zusammengestrichen. Dazu gehöre auch Analyst Andrew Percoco von der US-Bank Morgan Stanley.Percoco stufe das Papier von Plug Power zwar weiterhin mit "Equal-Weight" ein. Das Kursziel habe er allerdings deutlich reduziert - von 9,00 Dollar auf lediglich 3,50 Dollar. Der neue Zielkurs liege damit nur drei US-Cent über dem gestrigen Schlusskurs.Der Morgan Stanley-Analyst gehe davon aus, dass der Bewertungsdruck anhalten werde, bis Plug Power seine Liquiditätslage zumindest verbessere. Laut Percoco würden die kommenden drei bis vier Monate "entscheidend" sein, das Vertrauen der Anleger in die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells wiederherzustellen.Plug Power habe einmal mehr mit seinen Zahlen enttäuscht. Das Unternehmen sei den Marktteilnehmern erneut schuldig geblieben, seine Margen nachhaltig zu verbessern - und den Abstand zur Gewinnschwelle im positiven Sinne zu verringern.Tiefrote Zahlen, verlorenes Vertrauen und der enorme Kapitalbedarf: Plug Power liefere derzeit wenig bis keine Anreize für einen Einstieg auf der Long-Seite.Anleger lassen vorerst weiter die Finger von der hochspekulativen Aktie und greifen nicht ins fallende Messer, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link