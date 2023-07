Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (13.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Es gehe Schlag auf Schlag. Plug Power könne an den gestrigen Auftrag aus Australien zur Lieferung von zwei Elektrolyseuren mit einer Leistung von je fünf Megawatt anknüpfen und eine zusätzliche Order aus Europa melden. Die charttechnische Bodenbildung nehme beim Wasserstoff-Wert damit weiter Formen an. Zusehends würden die Bullen wieder das Zepter übernehmen.Plug Power solle PEM-Elektrolyseure mit einer Leistung von über 100 Megawatt liefern, womit das größte angekündigte Wasserstoff-Vorhaben im europäischen Öl- und Gassektor realisiert werden solle. Durch den Betrieb mit erneuerbaren Energien würden die Anlagen grünen Wasserstoff produzieren, der bei der Ölraffination grauen Wasserstoff ersetzen solle. Die Amerikaner würden mit ihren Elektrolyseuren täglich etwa 43 Tonnen produzieren und somit jeden Tag circa 516 Tonnen Kohlenstoffdioxid ersetzen wollen."Durch den Einsatz unserer branchenführenden PEM-Technologie spielt Plug eine führende Rolle bei der Förderung von Projekten für grünen Wasserstoff in Europa", sei Andy Marsh, CEO von Plug Power, überzeugt. "Wir zeigen, wie grüner Wasserstoff in großem Maßstab erzeugt werden kann, um schwer abbaubare Industrien zu dekarbonisieren und gleichzeitig Unternehmen dabei zu helfen, aggressive Kohlenstoffreduktionsziele zu erreichen."Plug Power peile die Auslieferung und Installation der Elektrolyseure im Jahr 2024 an. Die große Order folge auf einen Auftrag aus Australien, den die Amerikaner ebenfalls in dieser Woche hätten vermelden können.Mutige Anleger setzen auf eine charttechnische Trendwende und gehen eine Trading-Position ein (Stopp: 8,00 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". Generell gilt: Einzelinvestments in defizitär wirtschaftende Wasserstoff-Unternehmen bleiben nur für spekulativ orientierte Anleger geeignet. (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: