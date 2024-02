NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (01.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Vor Kurzem habe Plug Power seine Wasserstoff-Produktionsanlage im US-Bundesstaat Georgia gestartet. Nun das US-Unternehmen die erste Kundenabfüllung von flüssigem Wasserstoff unter Dach und Fach bringen können. Durch einen PEM-Elektrolyseur aus dem Hause Plug Power sei die Herstellung des Energieträgers überhaupt erst möglich. Laut Plug Power sei ein kryogener Plug-Anhänger mit flüssigen Wasserstoff für den Einsatz bei Walmart, Amazon.com und Home Depot eine Woche nach der Inbetriebnahme der Anlage in Woodbine befüllt worden.Das Werk bestehe aus acht Elektrolyseuren mit einer Leistung von je fünf Megawatt, die es ermöglichen würden, bis zu 15 Tonnen Wasserstoff zu produzieren. "Die erste Lieferung unseres grünen Wasserstoffmoleküls ist ein wichtiger Meilenstein für die grüne Wasserstoffwirtschaft", habe CEO Andy Marsh gesagt. "Wenn Sie das Wasserstoff-Ökosystem der Zukunft sehen wollen, finden Sie es heute bei Plug. Es besteht kein Zweifel daran, dass Plug die Zukunft mit realen Produkten und Projekten in großem Maßstab demonstriert."Plug Power sei derzeit auf gute Neuigkeiten angewiesen. Der Wasserstoff-Spezialist habe Liquiditätsprobleme und wolle derzeit über ein sogenanntes ATM-Programm direkt am Kapitalmarkt frische Gelder eintreiben. Das sorge wiederum für eine massive Verwässerung der Altaktionäre. Hinzu komme die Aussicht auf einen milliardenschweren Kredit vom US-Energieministerium, den Plug Power im dritten Quartal 2024 final über die Bühne bringen wolle.Vorbörslich reagier die Aktie von Plug Power erneut mit einem zweistelligen Kursplus auf die Neuigkeiten. Bereits am Vortag habe der Titel nach einem positiven Analystenkommentar um rund ein Fünftel zugelegt. Dennoch mahne "Der Aktionär" bei Plug Power weiter zur Vorsicht. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2024)