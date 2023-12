Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (27.12.2023/ac/a/n)



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das finanziell angeschlagene US-Unternehmen könne zwischen den Jahren einen wichtigen Erfolg vermelden. Es handele sich hierbei um die erste Installation eines Elektrolyseurs in einem Amazon Fulfillment Center in Aurora im US-Bundesstaat Colorado. Mit dem PEM-Elektrolyseur mit einer Leistung von einem Megawatt (MW) könne im Logistik-Zentrum von Amazon.com direkt vor Ort kohlenstoffarmer Wasserstoff erzeugt werden, der im Anschluss zur Speicherung komprimiert werde. Dieser solle dann die Betankung von mehr als 225 Gabelstaplern gewährleisten.Der E-Commerce-Riese sei zweifellos einer der wichtigsten Kunden des Wasserstoff-Spezialisten. "Mit Amazon.com haben wir einen echten Partner, der die wesentliche Rolle von Wasserstoff in unserer gemeinsamen Energiezukunft erkannt hat", sei Plug-Power-CEO Andy Marsh überzeugt. "Dieses Projekt zeigt, dass Plug in der Lage ist, die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette auszuführen und wie wir End-to-End-Lösungen für unsere Kunden entwickeln und umsetzen können."Plug Power habe mit Amazon.com einen namhaften Partner respektive Kunden an seiner Seite. Derzeit richte sich der Fokus der Anleger allerdings auf die angespannte finanzielle Lage des Unternehmens. Zumindest gebe es an der globalen Zinsfront etwas Entspannung im Hinblick auf 2024, wodurch die Kuh aber immer noch nicht vom Eis sei. Anleger sollten den Wasserstoff-Titel vorerst meiden und die weiteren Entwicklungen von der Seitenlinie aus beobachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2023)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link