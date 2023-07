Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,562 EUR +0,38% (03.07.2023, 10:10)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,598 EUR +2,78% (03.07.2023, 09:53)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,39 USD +3,90% (30.06.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (03.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Und sie lebe doch noch. Nachdem die Plug Power-Aktie einen katastrophalen Mai hinter sich habe, sei sie inzwischen wieder auf Erholungskurs. Frische Impulse habe die Zusage zu einem Offshore-Projekt in der Nordsee geliefert. Die Aktie habe am Freitag mehr als drei Prozent gewonnen.Der Support bei der 9-Dollar-Marke habe gehalten und der Kurs sei in den Bereich der 10-Dollar-Marke vorgestoßen. Nun würden der GD100 bei 10,72 Dollar sowie das Juni-Hoch bei 11,11 Dollar in den Fokus rücken. Werde die hartnäckige Widerstandszone an den beiden Verlaufstiefs zwischen 11,50 und 12,70 Dollar überschritten, wäre der Weg nach oben weiter frei.Die Mehrheit der Analysten bleibe für den Wasserstoff-Titel derweil ohnehin bullish. So habe William Peterson von JPMorgan am gestrigen Sonntag sein Kursziel von 14 Dollar und das Votum "Overweight" bestätigt. Cowen-Analyst Jeff Osborne sehe den Titel sogar erst bei 23 Dollar fair bewertet und habe vergangenen Freitag ebenfalls das Rating "Overweight" bestätigt.Lange hätten Anleger auf positive News und einen frischen Impuls für den Wasserstofftitel gewartet. Noch stünden allerdings einige wichtige Charthürden bevor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: