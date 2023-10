Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,04 EUR +0,92% (16.10.2023, 09:14)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,335 USD -1,01% (13.10.2023)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (16.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das jüngste Symposium habe der amerikanische Wasserstoff-Spezialist dazu genutzt, um dem Kapitalmarkt zwei potenzielle Großaufträge zu kommunizieren. Gleichzeitig habe Plug Power seine Ziele präzisiert. Vor allem die frische Umsatzguidance für 2027 überrasche - für eine Trendwende bei der Aktie reiche das allerdings noch nicht.So wolle Plug Power bis 2027 einen Umsatz von sechs Milliarden Dollar generieren. 2030 peile das Management rund um Firmenlenker Andy Marsh eine weitere Vervielfachung der Erlöse auf 30 Milliarden Dollar an.Dafür dämpfe der Wasserstoff-Spezialist etwas die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Im Rahmen des Berichts zum dritten Quartal 2023 habe Plug Power noch einen Umsatz zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Nun solle mit rund 1,2 Milliarden Dollar das untere Ende der Spanne erreicht werden. Analysten hätten hier im Schnitt knapp 1,3 Milliarden Dollar auf dem Zettel gehabt.Allerdings habe Plug Power in der Vergangenheit des Öfteren die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen können und eigene Ziele verschoben beziehungsweise verfehlt. Die formulierten langfristigen Umsatzziele seien ambitioniert. Hinzu komme, dass Plug Power trotz steigender Erlöse immer noch tief in den roten Zahlen stecke. Die Zweifel, dass die Amerikaner ihre Aufträge auch nachhaltig profitabel abarbeiten könnten, würden wachsen.Für einen Einstieg auf der Long-Seite ist es noch zu früh, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: