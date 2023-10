Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (17.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die amerikanische Politik greife der Wasserstoff-Industrie unter die Arme. Insgesamt 7 Mrd. USD stelle US-die Regierung für ausgewählte "Hydrogen Hubs" zur Verfügung. Darunter befinde sich auch das Projekt "Appalachian", bei dem Plug Power laut eigenen Angaben eine "wesentliche Rolle" spielen werde.Das sogenannte Appalachian Regional Clean Hydrogen Hub (ARCH2) gehöre den US-Bundesstaaten West Virginia, Ohio, Pennsylvania und Kentucky sowie Allegheny Science& Technology, Battelle, EQT Corporation und GTI Energy. Plug-Power-CEO Andy Marsh habe die Gunst der Stunde auf einer Veranstaltung genutzt, an der u.a. US-Energieministerin Jennifer Granholm und der Staatssekretär für Infrastruktur des US-Energieministeriums David Crane teilgenommen hätten, um die Förderung zu zelebrieren. Laut Argusmedia würden dem Hydrogen Hub 925 Mio. USD an Fördermitteln zufließen.Plug Power wolle vom Wasserstoff-Push in den USA und darüber hinaus profitieren. Das Unternehmen habe sich ambitionierte Ziele gesetzt: So solle der Umsatz von 1,2 Mrd. USD im Jahr 2023 auf 6 Mrd. USD bis 2027 steigen. 2030 wolle Plug Power satte 30 Mrd. USD erlösen.Allerdings habe Plug Power in der Vergangenheit des Öfteren die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen können und eigene Ziele verschoben bzw. verfehlt. Die formulierten langfristigen Umsatzziele seien ambitioniert. Hinzu komme, dass Plug Power trotz steigender Erlöse immer noch tief in den roten Zahlen stecke. Die Zweifel, dass das Unternehmen seine Aufträge auch nachhaltig profitabel abarbeiten könne, würden sich mehren.