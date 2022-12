Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

13,778 EUR +3,81% (14.12.2022, 15:12)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

13,716 EUR +1,24% (14.12.2022, 14:40)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,11 USD +1,29% (13.12.2022, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (14.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Besonders kapitalintensive Tech-Werte stünden derzeit massiv unter Druck. Dazu gehöre auch die Wasserstoff-Aktie von Plug Power, deren Chartbild sich immer weiter eintrübe. Für etwas mehr Freude sorge nun eine positive Analystenstudie des UBS-Analysten Manav Gupta. Er sehe satte 85 Prozent Potenzial.Gupta empfehle die Plug Power-Aktie zum Kauf und beziffere das Kursziel bei 26 Dollar. Plug Power strebe danach, ein One-Stop-Shop und Marktführer in diesem Bereich zu sein. Gupta prognostiziere bis ins Jahr 2026 einen Umsatz von fünf Milliarden US-Dollar und sei der Ansicht, dass die Anleger das Wachstumspotenzial unterschätzen würden.Von den 31 von Bloomberg befragten Analysten würden 23 die Aktie zum Kauf empfehlen. Verkaufen würde keiner. Das durchschnittliche Kursziel sähen die Analysten bei 29,23 Dollar. Jüngst sei auch Cowen-Analyst Jeff Osborne der mehrheitlichen Einschätzung gefolgt und habe Plug Power mit einem Kursziel von 30 Dollar auf "Outperform" gestuft.Die Einschätzungen der Analysten seien zwar positiv zu bewerten. Dennoch sei die Plug Power-Aktie hochvolatil und vorerst weiter im Abwärtstrend gefangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: