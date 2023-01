XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,65 EUR +4,69% (30.01.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,71 USD -0,95% (30.01.2023)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (31.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Um seine ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen und die grüne Wasserstoffwirtschaft zu beschleunigen, setze der amerikanische Wasserstoff-Spezialist Plug Power unter anderem auf eine neue strategische Partnerschaft mit Johnson Matthey. Das britische Unternehmen werde strategischer Lieferant von wichtigen Komponenten.Konkret solle Johnson Matthey sogenannte MEA-Komponenten liefern und somit den wesentlichen Teil des Bedarfs von Katalysatoren, Membranen und katalysatorbeschichteten Membranen (CCM) decken, heiße es. Darüber hinaus biete Johnson Matthey eine sichere Versorgung mit Edelmetallen und einzigartige Recycling-Möglichkeiten.Plug Power peile für 2026 Umsatzerlöse in Höhe von fünf Milliarden Dollar an, 2030 sollten es bereits 20 Milliarden Dollar sein. Der Bedarf an Komponenten für die Produkte der Amerikaner könnte dann, wenn die erwartete Nachfrage sich einstelle, durch die Decke gehen. Kein Wunder, dass Plug Power und Johnson Matthey beabsichtigen würden, in die voraussichtlich größte CCM-Fertigungsanlage der Welt zu investieren. Bereits im Mai 2021 hätten die beiden Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet, die den Einsatz von Johnson-Matthey-Komponenten in den Elektrolyseur-Systemen von Plug Power vorgesehen habe."Diese Partnerschaft wird uns helfen, unsere Lieferkette zu stärken und unsere Fähigkeit zu untermauern, die wachsende Nachfrage nach unseren Brennstoffzellen und Elektrolyseuren zu befriedigen. Mit einem Partner wie Johnson Matthey ist Plug in einer starken Position, um weltweit führend in der grünen Wasserstoffwirtschaft zu sein", sei Plug Power-Chef Andy Marsh überzeugt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:14,578 EUR +0,68% (31.01.2023, 09:17)