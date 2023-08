Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,252 EUR +0,05% (11.08.2023, 09:27)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,05 USD -15,81% (10.08.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen (11.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einmal mehr habe der amerikanische Wasserstoff-Spezialist Plug Power die Marktteilnehmer mit einem schwachen Zahlenwerk enttäuscht. Zwar habe das Unternehmen sein Umsatzziel für 2023 in Höhe von 1,2 bis 1,4 Milliarden Dollar bestätigt. Doch einige große Projekte von Plug Power würden sich weiter nach hinten verschieben.Laut Al Root von Barron's scheinen die Zeitpläne sich um sechs Monate verschoben zu haben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Plug Power erwarte demnach nun, dass die Anlagen in Louisiana, New York und Texas die volle Produktion im Jahr 2024 erreichen würden. Laut früheren Prognosen sollte Louisiana Ende 2023 das Ziel erreichen und die beiden anderen im ersten Halbjahr 2024 hochgefahren, so Root.Die Verzögerungen seien ein Belastungsfaktor für die ohnehin enttäuschenden Margen das Konzerns. Plug Power erwarte zwar für das vierte Quartal eine positive Bruttomarge. TD-Cowen-Analyst Jeffrey Osborne rechne allerdings damit, dass das Unternehmen die vorherige Prognose für den Bruttogewinn im Geschäftsjahr 2023 wahrscheinlich nicht erreichen werde.Kritisch sei auch Andrew Percoco von Morgan Stanley. Die anhaltenden Projektverzögerungen könnten demnach ein kurzfristiges Hindernis auf dem Weg zur Rentabilität sein, was unabhängig vom Ergebnis des Kredits des amerikanischen Energieministeriums (DoE) wahrscheinlich zu einem externen Finanzierungsbedarf führen würde, so der Analyst.Projektverzögerungen, enttäuschende Margen und der weiterhin hohe Bedarf an liquiden Mitteln: Plug Power habe mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal für lange Gesichter gesorgt. Auch charttechnisch dränge sich derzeit kein Einstieg auf. Investierte Anleger beachten unbedingt den Stopp bei 8,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 11.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link