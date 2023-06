Nur sehr risikobereite Anleger greifen auf dem aktuellen Niveau vorsichtig zu, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,422 EUR +7,23% (06.06.2023, 19:57)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,458 EUR +4,96% (06.06.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,045 USD +7,42% (06.06.2023, 19:42)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (06.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Würden sich die Shortseller beim geschundenen Wasserstoff-Wert Plug Power zurückziehen? Am Dienstag überrasche die Plug-Aktie mit starken Kursgewinnen. Zeitweilig gehe es an der NASDAQ um mehr als acht Prozent nach oben. Die Hintergründe seien noch unklar. Aber immerhin wackele nun der Abwärtstrend der US-Aktie.Ende Mai habe Plug Power bekannt gegeben, künftig die Entwicklung von drei Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff in Finnland für die europäischen Märkte zu planen. Pro Tag sollten dort 850 Tonnen grüner Wasserstoff oder 2,2 Gigawatt (GW) Elektrolyseur-Kapazität installiert werden. Der endgültige Investitionsbeschluss werde 2025/2026 erwartet.Bei der Unterzeichnung der Pläne habe Plug Power auch Absichtserklärungen (Memorandum of Understanding, MOUs) mit Fingrid, einem finnischen Strom-Netzbetreiber, und Gasgrid, einem finnischen Erdgas-Fernleitungs-Betreiber, vereinbart. Plug werde eng mit Fingrid und Gasgrid zusammenarbeiten, um die Kapazitäten des Stromnetzes und die Entwicklung von Wasserstoff-Infrastrukturen sicherzustellen, heiße es in einer Erklärung.Der Schritt werde die europäische Energiesicherheit verbessern, so Plug. Diese Größenordnung der Elektrolyseur-Kapazität mache fast fünf Prozent des EU-Plans RePower aus. Bis zum Ende des Jahrzehnts könnten daraus zehn Prozent werden.Die Plug Power-Aktie habe zunächst kaum auf die Nachricht von vor sieben Tagen reagiert. Am Dienstag nun springe der Wert an der NASDAQ kräftig an. Eine konkrete Meldung dazu existiere nicht. Möglicherweise würden einige Shortseller beginnen, ihre Positionen zu reduzieren, habe es in den sozialen Medien geheißen. Zeitweise klettere die Aktie jedenfalls um mehr als acht Prozent bis auf 9,18 Dollar an. Damit sei auch der 50-Tage-Durchschnitte bei 9,02 Dollar überwunden worden.Mach dich bereit, Skandinavien - Plug Power wolle dazu beitragen, die Entwicklung von Wasserstofflösungen in der Region zu fördern.Im Hinblick auf den kürzlich angekündigten geplanten Ausbau in Finnland habe Plug nicht nur ein, nicht zwei, sondern drei Projekte zur Herstellung von grünem Wasserstoff in Arbeit. Insgesamt werde geschätzt, dass die drei Projekte zu einer täglichen Produktion von 850 Tonnen grünem Wasserstoff sowie einer Produktion von bis zu 700 Kilotonnen Ammoniak pro Jahr führen würden. Die Entwicklung dieser Projekte sei jedoch nicht in Stein gemeißelt, und Plug gehe davon aus, dass endgültige Investitionsentscheidungen in den Jahren 2025 oder 2026 getroffen würden.Andy Marsh, CEO von Plug, habe zu den Möglichkeiten in Finnland gesagt: "Plug ist bereits einer der größten Akteure auf dem europäischen Wasserstoffmarkt und beschleunigt sein Engagement in Europa in einem noch nie dagewesenen Ausmaß mit diesen drei geplanten historischen Projekten des Industriesektors, die sowohl mit Finanz- als auch mit Industriepartnern zusammenarbeiten. Wir sind stolz darauf, unser Know-how und unsere schlüsselfertigen Wasserstofflösungen einzusetzen, um Finnland bei der Verwirklichung seiner Vision zu unterstützen, ein europäischer Marktführer in der grünen Wasserstoffwirtschaft zu werden."Plug habe außerdem Absichtserklärungen mit Strom- und Erdgasversorgern in Finnland unterzeichnet, um sicherzustellen, dass die richtige Infrastruktur vorhanden sei, um die zukünftige Wasserstoffproduktion zu unterstützen.Die Plug-Aktie müsste die erreichte Zone nachhaltig überwinden, um den noch intakten Abwärtstrend nach oben zu verlassen. Erst bei etwa 9,20 Dollar könnte etwas Entwarnung gegeben werden. Für eine Trendwende bedürfe es Notierungen darüber hinaus.