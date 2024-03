Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (27.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.In der verkürzten Handelswoche würden sich Anleger mit größeren Zukäufen aktuell zurückhalten. Die Stimmung unter den Marktteilnehmer sei aber positiv. Weiterhin dominiere der Tech-Sektor mit seiner starken Performance. Eine Stärke bei Tech-Titeln zeige die Risikobereitschaft der Investoren und sollte in der Theorie auch Wasserstoff-Aktien wie die von Plug Power unterstützen. Das sei aber nicht der Fall und der Kurs sacke weiter ab.Die Papiere von Plug Power seien am Dienstag um 3,3 Prozent auf 3,22 Dollar gefallen, in einem insgesamt eher durchwachsenen Handelstag. Das sei der dritte Tag in Folge mit Verlusten für die Aktie gewesen.Im Vergleich zu einigen seiner Konkurrenten habe die Aktie am Dienstag eine unterdurchschnittliche Entwicklung gezeigt, da beispielsweise der Kurs von Ballard Power um 2,2 Prozent auf 2,66 Dollar gefallen sei. Auch das Handelsvolumen sei weniger gewesen und mit 25,6 Millionen Dollar unter seinem 50-Tage-Durchschnitt von 47,9 Millionen Dollar geblieben.Anfang März habe Plug Power die Analystenschätzungen zu seinen Q4-Zahlen deutlich verfehlt, aber die Anleger hätten hier eine Kaufgelegenheit gesehen. Das Momentum habe noch einige Tage angehalten und die Bullen hätten ein Mehrwochenhoch bei 4,33 Dollar erreicht. Damit sei auch der GD50, der aktuell bei rund 3,65 Dollar verlaufe, kurzzeitig überschritten worden. Aktuell fungiere der Indikator weiterhin als Widerstand gegen die Bullen.Der Wasserstoff-Sektor stehe weiter unter Druck. Zuletzt habe es zwar auch immer wieder gute Nachrichten gegeben, wie beispielsweise die Verbesserung der Margen, aber bisher habe der Funkte auf die Aktien nicht überspringen wollen.Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link