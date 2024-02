Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,95 EUR +0,05% (15.02.2024, 10:15)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,23 USD +1,32% (14.02.2024, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (15.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power sei in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Über ein ATM-Programm (verwässernde Kapitalmaßnahme) und über einen in Aussicht gestellten milliardenschweren Kredit des US-Energieministeriums wolle Plug Power die Liquidität sicherstellen. Zudem habe das Unternehmen ein umfangreiches Sparprogramm angekündigt.Plug Power peile an, die jährlichen Betriebskosten um mehr als 75 Mio. Dollar zu reduzieren. Der ehrgeizige Plan werde wohl mit einmaligen Implementierungskosten in Höhe von 15 Mio. Dollar einhergehen, so der Wasserstoff-Spezialist.Die Initiative umfasse ein breites Spektrum an Maßnahmen, darunter betriebliche Konsolidierung, strategische Personalanpassungen und verschiedene andere kostensparende Aktionen, heiße es weiter. Mit den Sparmaßnahmen setze sich Plug Power zum Ziel, die Effizienz zu steigern, die Skalierbarkeit zu verbessern und die Führungsposition in der Branche der erneuerbaren Energien zu erhalten."Die Umsetzung dieses strategischen Plans ist für Plug unerlässlich, um seine Marktführerschaft aufrechtzuerhalten und weiterhin innovative Lösungen für erneuerbare Energien anzubieten", sei Plug-Power-Chef Andy Marsh überzeugt. "Wir sind zuversichtlich, dass diese strategische Neuausrichtung unsere Wettbewerbsposition stärken und zu unserem langfristigen Erfolg beitragen wird."Bei der spekulativen Aktie würden derzeit klar die Risiken überwiegen. Anleger bleiben daher vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link