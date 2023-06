XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,432 EUR -0,94% (27.06.2023, 14:15)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,13 USD -0,76% (26.06.2023, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (27.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist könne über ein neues, spannendes Projekt berichten. So solle Plug Power einen hochkompakten Elektrolyseur für das "HOPE"-Vorhaben in der Nordsee designen und liefern. Mithilfe der großen Anlage könnte grüner Wasserstoff offshore, also auf dem Meer, produziert werden.Der PEM-Elektrolyseur solle eine Leistung von zehn Megawatt haben. Beim Projekt "HOPE" (Hydrogen Offshore Production Europe) handle es sich um das weltweit erste Offshore-Vorhaben dieser Art. Wichtig: Das Projekt werde mit 21,8 Millionen Dollar von der EU-Kommission unterstützt. Plug Power und die Partner, die dem Konsortium des Vorhabens angehören würden, würden die Inbetriebnahme der Produktionseinheit sowie der Export- und Vertriebsinfrastruktur für Mitte 2026 anpeilen.Zum Konsortium würden neben Plug Power unter anderem auch der französische Wasserstoff-Produzent Lhyfe , der Offshore-Windkraft-Weltmarktführer Ørsted ( ISIN DK0060094928 WKN A0NBLH ) oder die dänische Alfa Laval gehören.Plug Power und Lhyfe hätten ein ähnliches Projekt bereits im kleineren Rahmen im vergangenen Jahr realisiert. Im September sei auf einer schwimmenden Plattform mit einem Elektrolyseur (Leistung ein Megawatt) der Amerikaner im französischen Saint-Nazaire das Vorzeigeprojekt mit dem Namen "Sealhyfe" in Betrieb genommen worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:8,448 EUR +0,86% (27.06.2023, 15:24)