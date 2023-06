XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (08.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist könne an den jüngsten positiven Newsflow anknüpfen und einen weiteren nennenswerten Auftrag verbuchen. Für Energy Vault Holdings solle Plug Power stationäre Wasserstoff-Brennstoffzellenleistung liefern. Damit sollten Dieselgeneratoren ersetzt werden."Unsere Vereinbarung mit Energy Vault ist ein großer Schritt vorwärts für Wasserstoff-Brennstoffzellen im Microgrid-Markt und repräsentiert die Zukunft der Energieversorgung", sei Plug-Power-Chef Andy Marsh überzeugt. "Grüner Wasserstoff ist einzigartig positioniert, um den Bedarf an sauberer Langzeit-Energiespeicherung in gefährdeten Gemeinden wie Calistoga, die anfällig für Stromausfälle sind, zu decken."Der Baubeginn der Anlage solle im vierten Quartal 2023 erfolgen, wobei die Inbetriebnahme wiederum erst für das dritte Quartal 2024 vorgesehen sei. Weitere finanzielle Details nenne Plug Power indes nicht. An der Börse sei der Auftrag dennoch gut angekommen: Die Aktie von Plug Power habe um gut 5,6% auf 9,55 USD zugelegt.Plug Power punkte mit einem weiteren spannenden Auftrag und die dazugehörige Aktie arbeite an ihrem Comeback. Nach Ansicht des "Aktionärs" sei es für einen Einstieg auf der Long-Seite noch zu früh. Für Trader werde es interessant, wenn die 10-USD-Marke nachhaltig falle. Vorher sollten Anleger noch Vorsicht walten lassen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2023)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:8,966 EUR +0,34% (08.06.2023, 08:44)