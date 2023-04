Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,176 EUR -0,56% (24.04.2023, 15:26)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,164 EUR -1,66% (24.04.2023, 14:55)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,05 USD +2,26% (21.04.2023)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (24.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der frühere Highflyer notiere seit Anfang April wieder im einstelligen Bereich. Das Chartbild des Wasserstoff-Unternehmens sehe übel aus und der Kurs drohe weiter abzusacken. Aus technischer Sicht könnte sich dadurch allerdings eine spannende Einstiegschance für langfristig orientierte Anleger ergeben.Fast 90 Prozent habe die Aktie von Plug Power seit ihrem Allzeithoch bei 75,49 Dollar verloren. Mittlerweile notiere sie bei circa neun Dollar.Ein Ende des zweijährigen Abwärtstrends sei jedoch nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Aktie habe noch rund 25 Prozent Platz nach unten, bevor die nächste signifikante Unterstützung in Form der langfristigen Aufwärtstrendlinie bei circa 6,70 Dollar warte. Folge Plug Power dem Muster einer Blase, wie es Jean-Paul Rodrigue darstelle, könnte die Aktie jedoch sogar noch tiefer fallen. Demnach wäre der Abwärtstrend wohl erst im Bereich der Hochs aus Ende 2019 und Anfang 2020 zwischen 6,05 und 4,04 Dollar zu Ende.Die Aktie von Plug Power befinde sich im freien Fall. Sie werde wahrscheinlich noch mindestens bis zur Marke von 6,70 Dollar abstürzen, wobei sogar Kurse im Bereich von vier Dollar möglich seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: