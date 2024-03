Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (15.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die New Yorker Börsen hätten am Freitag auf insgesamt hohem Niveau zunächst Verluste verzeichnet. Daten aus der US-Industrie seien bei den Anlegern schlecht angekommen. Investoren nähmen aktuell Gewinne mit und auch die Plug Power-Papiere stünden weiter unter Druck. Anleger müssten jetzt diese Marken auf dem Schirm haben.Beim technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 habe am Freitag ein Kursrückgang um 0,95 Prozent auf 17.842 Punkte zu Buche gestanden, womit sich ein ähnlich hohes Wochenminus abzeichne. Nicht nur Tech-Titel stünden unter Druck - zum Wochenausklang seien nahezu alle Indices im roten Bereich. Anleger könnten aber beruhigt sein, denn Gewinnmitnahmen nach der starken Rally seien üblich.Anders sehe die Lage allerdings bei der Plug Power-Aktie aus. Während seit Wochen die Party steige und insbesondre Tech-Titel immer höher klettern würden, stehe der Wasserstoff-Sektor weiter unter Druck.Anfang März habe Plug Power die Analystenschätzungen zu seinen Q4-Zahlen deutlich verfehlt. Nach einem schwachen Start habe die Aktie des Wassserstoff-Unternehmens an diesem Tag dennoch aufgedreht. Das Momentum habe noch einige Tage angehalten und die Bullen hätten ein Mehrwochenhoch bei 4,33 Dollar erreicht. Damit sei auch der GD50, der aktuell bei rund 3,85 Dollar verlaufe, kurzzeitig überschritten worden.Der Wasserstoff-Sektor tue sich mit einer nachhaltigen Trendwende weiterhin schwer. Der Chart der Plug Power-Aktie sei angeschlagen. Ein Lichtblick sei, dass das Jahrestief bisher nicht erneut getestet worden sei und damit die Chancen einer Bodenbildung weiterhin gegeben seien.Anleger sollten aktuell dennoch an der Seitenlinie bleiben, da die Gefahr für einen weiteren Rücksetzer momentan zu groß ist, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link