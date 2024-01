NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,72 USD +30,99% (23.01.2024, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (24.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andrew Percoco, Analyst von Morgan Stanley, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Er merke an, dass Plug Power auf dem Business Update Call angekündigt habe, dass seine Anlage in Georgia jetzt flüssigen grünen Wasserstoff produziere und dass es Gespräche mit Kunden gebe, um die Preise für seine verschiedenen Produktangebote und innerhalb seines Kraftstoffgeschäfts zu erhöhen, um seine Rentabilität zu verbessern, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Obwohl er dies als eine umsichtige Geschäftsentscheidung ansehe, könnte das Ausmaß der Preiserhöhungen, die zur Erreichung der Rentabilität erforderlich seien, im derzeitigen Umfeld eine Herausforderung darstellen. Das Management habe sich außerdem zum Ziel gesetzt, den Cash-Burn bis 2024 um 70% auf etwa 550 Mio. USD zu senken, und bekanntgegeben, dass es ein Term Sheet mit dem DOE abgeschlossen habe, was der letzte Schritt vor dem Erhalt einer bedingten Zusage für eine Kreditgarantie i.H.v. 1,6 Mrd. USD sei. Obwohl es ermutigend sei, dass Plug Power einen strategischen Schritt in die richtige Richtung unternehme, um seine Cash-Burn-Rate zu verbessern und die Liquidität zu verwalten, bleibe das Umsetzungsrisiko bestehen und der Analyst glaube, dass eine konsequente Umsetzung dieses Ziels erforderlich sei, um die Aktie positiver zu bewerten.Andrew Percoco, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underweight"-Rating mit einem Kursziel von 3 USD für die Plug Power-Aktie bestätigt. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:3,28 EUR -4,46% (24.01.2024, 12:04)