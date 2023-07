Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,358 EUR -0,83% (05.07.2023, 12:54)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,318 EUR -1,75% (05.07.2023, 12:38)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,30 USD -0,87% (03.07.2023, 19:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (05.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die zuletzt positiven News rund um das HOPE-Projekt hätten den Kurs beflügelt. Nach starken letzten Handelstagen stehe nun der Sprung über den GD100 bei 10,66 Dollar bevor. Die Dynamik fehle bisher aber noch.Das HOPE-Projekt setze auf einen idealen Standort in der Nähe des Hafens von Ostende in Belgien. Es ziele darauf ab, die kommerzielle Nachhaltigkeit der erneuerbaren Offshore-Wasserstoffproduktion zu beweisen. Das übergeordnete Ziel sei es, den Einsatz kommerzieller Großlösungen zu ermöglichen. Konkret sollten täglich vier Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden, die innerhalb von weniger als 30 Minuten nach Belgien, Nordfrankreich und die südlichen Niederlande geliefert würden - in einem 200-Meilen-Radius.Im Laufe des Jahres habe Plug Power bereits über neue Projekte berichtet. So habe der Konzern geplant, Wasserstoff als Energiequelle für E-Charging Stationen anzubieten und hab im Zuge dessen bereits die ersten Elektrolyseure nach Europa ausgeliefert. Im Projekt "Aquamarine" teste Plug Power zudem Wasserstoff als Energiespeicher.Plug Power habe in diesem Jahr bereit mit mehreren Projekten überzeugen können. Die Aktie stehe aber vor wichtigen Charthürden, die es zu überwinden gelte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: