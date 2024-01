Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (31.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des angeschlagenen amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power könne zur Wochenmitte kräftig zulegen. Zum US-Handelsstart gewinne der Wert prozentual zweistellig an Wert und setze sich damit von den jüngsten Tiefständen nach oben ab. Frischen Rückenwind verleihe ausgerechnet ein positiver Analystenkommentar.Die Experten von Roth MKM hätten das Kursziel für das Papier von Plug Power mal eben von 4,50 auf 9,00 Dollar verdoppelt. Zeitgleich sei der Wasserstoff-Titel von "neutral" auf "buy" hochgestuft worden.Die Analysten hätten sich in einer aktuellen Studie zuversichtlich über den reibungslosen Hochlauf der Wasserstoffanlage von Plug Power in Georgia geäußert und frühe Bedenken hinsichtlich des Auftragsbestands und der Margenvisibilität ausgeräumt, zitiereEs werde demnach erwartet, dass Plug Power in Kürze die erste Lieferung von Flüssigwasserstoff vornehme und in den kommenden Wochen die volle Produktionsrate von 15 Tonnen pro Tag bestätige. Roth-Analyst Craig Irwin habe das Management für den Bau des größten Elektrolyseurs in Nordamerika in einer Rekordzeit gelobt. Zudem werde eine rasche Verbesserung der Marge erwartet, da die Umstellung von Plug Power auf eine Preisgestaltung des Wasserstoffverkaufs an die Kunden, die sich an den Beschaffungskosten orientiere, stütze.Daher bleiben Anleger trotz des wieder etwas aufgehellten Chartbilds vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link