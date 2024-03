Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,496 EUR -1,80% (04.03.2024, 16:21)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,96 USD +1,80% (04.03.2024, 15:44)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (04.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe am Freitag die Analystenschätzungen zu seinen Q4-Zahlen deutlich verfehlt. Nach einem schwachen Start in den Handelstag habe die Aktie des Wasserstoff-Unternehmens aufgedreht und den Tag dennoch mit einem Plus von zehn Prozent beendet. Am Montag habe sich nun Roth MKM zu Wort gemeldet und sehe weiterhin viel Potenzial.Die Investmentfirma habe ihre Kaufempfehlung für Plug Power sowie das Kursziel von 9,00 Dollar beibehalten. Zudem habe sie potenzielle kurzfristige Katalysatoren für Plug Power hervorgehoben, darunter die bedingte Genehmigung eines 1,6 Milliarden Dollar Kreditpakets vom Department of Energy (DOE), das in den kommenden Wochen erwartet werde.Plug Power habe bereits Schritte unternommen, um Kosten anzupassen, was im Jahr 2024 voraussichtlich zu einer Verringerung des Barmittelverbrauchs um circa 70 Prozent führen werde.Die Maßnahmen sollten sich laut Roth MKM im zweiten Halbjahr 2024 in Form von deutlich höheren Bruttomargen widerspiegeln. Dieser finanzielle Fortschritt werde voraussichtlich den Weg für das Unternehmen ebnen, um ein positives EBITDA zu erreichen.Die Analysten von Roth MKM seien über die letzten drei Jahre hinweg stets bullish oder neutral für die Plug-Power-Aktie eingestellt gewesen und hätten das Kursziel immer wieder reduzieren müssen. Anleger sollten die Einschätzung der Investmentbank deshalb nicht überbewerten, sondern lieber auf gute fundamentale News sowie bullishe charttechnische Signale warten.Derzeit drängt sich ein Einstieg bei dem Wasserstoff-Titel nicht auf, so Michael Diertl. (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link