NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

3,805 USD -35,83% (10.11.2023, 16:14)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (10.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Plug Power: Quartalsbericht offenbart ernste finanzielle Probleme - Die Aktie verliert mehr als 35% - AktiennewsPlug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG), ein Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellen, veröffentlichte einen Quartalsbericht, der ernste finanzielle Probleme für das Unternehmen offenbarte, so die Experten von XTB.Infolgedessen hätten die Aktien nach Börseneröffnung mehr als 35% verloren. Das Unternehmen habe in einer Mitteilung erklärt, dass es derzeit mit erheblichen Liquiditätsproblemen konfrontiert sei, die sich unmittelbar auf seine Unfähigkeit auswirken könnten, den Betrieb langfristig aufrechtzuerhalten. Plug Power liefere seine Brennstoffzellen an einige der größten Unternehmen der Welt, darunter auch an Industriefahrzeuge, die von Amazon und Walmart genutzt würden.Wie das Unternehmen in einem veröffentlichten Bericht mitgeteilt habe, belaufe sich sein Gesamtnettoverlust für die drei Quartale bereits auf mehr als 726 Millionen Dollar, wobei der Nettoverlust allein im dritten Quartal 283,5 Millionen Dollar betragen habe. Das Unternehmen kämpfe schon seit geraumer Zeit mit der Rentabilität seiner Geschäfte. Am beunruhigendsten sei jedoch die Tatsache, dass der Verlust von Jahr zu Jahr größer werde. Im vergangenen Jahr habe sich der Gesamtverlust im entsprechenden Zeitraum auf 500,5 Mio. Dollar belaufen.Nach Angaben der Unternehmensleitung sei der Grund für die schwachen Ergebnisse die schwierige Lage auf dem nordamerikanischen Markt für Wasserstoffversorgung. Der Markt sei derzeit mit starken Einschränkungen konfrontiert, die durch verschiedene unerwartete Ereignisse verursacht würden. Dies habe zu Problemen bei der Versorgung mit flüssigem Wasserstoff, zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme und zu sinkenden Gewinnspannen geführt. Das Unternehmen suche derzeit nach verschiedenen Lösungen für die Finanzierung seines Betriebs und seiner Investitionen. Dabei gehe es sowohl um Aktienemissionen, Zuschüsse und staatliche Unterstützung als auch um Schulden. Leider habe das Management trotz der anhaltenden Verluste noch keine klare Strategie für den Ausstieg aus der derzeitigen schwierigen Situation. (News vom 10.11.2023)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:3,457 EUR -37,98% (10.11.2023, 16:28)