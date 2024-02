Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,537 EUR +4,80% (02.02.2024, 10:10)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,70 USD +5,86% (01.02.2024, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (02.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme einer großen Wasserstoffproduktionsanlage im US-Bundesstaat Georgia und der ersten daraus gewonnenen Lieferung von flüssigem Wasserstoff habe sich Plug Power zurückgemeldet und am Donnerstag auch Werte aus der Peergroup mitgezogen. Auch wenn sich die Anzeichen einer Trendwende verdichten würden, sollten Anleger weiter mit Vorsicht agieren.Zwar würden die jüngsten Nachrichten von Plug Power sicher Mut machen. Anleger sollten aber nicht vergessen, dass die Amerikaner über ein sogenanntes ATM-Programm derzeit direkt am Markt neue Aktien platzieren, um bis zu 1 Mrd. USD zu erlösen. Das gehe mit einer erheblichen Verwässerung der Anleger einher.Die Nachricht, dass Plug Power den ersten Trailer mit flüssigen Wasserstoff aus der Anlage in Georgia zu seinen namhaften Kunden wie Walmart auf die Straße geschickt habe, habe am Donnerstag zum Handelsende für ein Plus von 5,6% gereicht.Plug Power sende positive Signale. Anleger sollten aber immer das verwässernde ATM-Programm im Hinterkopf behalten. Schließlich sei Plug Power kurzfristig auf liquide Mittel angewiesen, um den Geschäftsbetrieb nachhaltig aufrechtzuerhalten. Auch ein milliardenschwerer Kredit vom US-Energieministerium, den Plug Power für das dritte Quartal 2024 avisiere, sei noch nicht zu 100% in trockenen Tüchern. Anleger sollten bei der spekulativen Plug Power-Aktie vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: