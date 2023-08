Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,01 EUR +2,14% (31.08.2023, 15:48)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,65 USD +0,93% (31.08.2023, 15:34)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (31.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe zwischen 2018 und 2020 fehlerhafte Buchungen in seinen Bilanzen durchgeführt, was die US-Börsenaufsicht SEC auf den Plan gerufen habe. Mit der Behörde habe das Unternehmen nun einen Vergleich vermelden können. Ein Millionen-Dollar-Betrag werde für Plug Power fällig.Konkret zahle Plug Power eine zivilrechtliche Geldbuße in Höhe von 1,25 Mio. Dollar an die SEC. Damit würden die Vorwürfe entkräftet, dass das Wasserstoff-Unternehmen verkaufte und zurückgeleaste Geräte falsch verbucht, Kosten im Zusammenhang mit der Brennstoffbereitstellung als Forschungs- und Entwicklungskosten klassifiziert und potenzielle Verluste aus Wartungsverträgen unterschätzt habe.Am 16. März 2021 habe Plug Power bekannt gegeben, dass in den Jahresabschlüssen für 2018 und 2019 sowie in den Quartalsberichten der Jahre 2019 und 2020 Mängel festgestellt worden seien. Die korrigierten Berichte habe der Wasserstoff-Spezialist am 14. Mai 2021 bei der SEC eingereicht.Dass Plug Power eine Einigung mit der SEC erzielt habe, sei positiv zu werten. Jedoch würden die zahlreichen Mängel nicht gerade von hoher Bilanzqualität zeugen. Apropos Bilanz: Mit den Q2-Zahlen habe Plug Power einmal mehr tiefrote Zahlen ausgewiesen und für eine herbe Enttäuschung gesorgt.Generell habe Plug Power im Wasserstoff-Bereich sehr gute Wachstumsaussichten. Leider bekommt das Unternehmen seine Margen nicht in den Griff, nachhaltige Verbesserungen der Gewinnspannen lassen weiter auf sich warten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: